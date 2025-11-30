Unidas por Extremadura se presenta como una candidatura "ganadora" y capaz de "parar a las derechas"

Presentación de la candidatura de Unidas por Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidas por Extremadura se ha presentado como una candidatura "ganadora" y capaz de "parar a las derechas" en las elecciones al parlamento extremeño del próximo 21 de diciembre.

La candidata de la formación a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha realizado estas declaraciones durante la presentación este domingo en Mérida de las listas bajo el lema 'La fuerza de Extremadura'.

De la candidatura, ha dicho que está integrada por gente "comprometida", "valiente" y con una "tremenda vocación de servicio público", por militantes y también por independientes, a quienes "les mueve y les conmueve Extremadura, que tienen un profundo amor por su tierra y que saben que esta es una oportunidad de oro para plantear que hay otra Extremadura mucho mejor".

Junto a De Miguel también han tomado la palabra la número tres por Badajoz Nerea Fernández y los números uno y tres por Cáceres José Antonio González Frutos y Juan Alessandro Schirinzi, respectivamente.

Durante su intervención, De Miguel se ha mostrado segura de que la candidata 'popular', María Guardiola, se va a quedar "muy lejos" de conseguir la mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, por lo que entiende que si tras el adelanto electoral la situación queda "igual o peor" ésta "tiene que dimitir" el 22 de diciembre.

Respecto al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que es como el personaje principal de 'El rey desnudo', además de considerar que no puede plantear "ni un proyecto limpio, ni un proyecto honesto, ni un proyecto comprometido" con Extremadura.

"Ha demostrado que antepone sus intereses personales al interés de Extremadura. No puede plantear un proyecto ilusionante para la izquierda extremeña", ha dicho.

Por ello, ha lanzado un mensaje a votantes tradicionalmente socialistas que están desilusionados y que se plantean "no ir a votar" el 21 de diciembre, a quienes ha dicho que en Unidas por Extremadura pueden encontrar una "alternativa sólida" y que mira por los intereses de Extremadura y de sus ciudadanos.

"No somos la flor de un día, somos un espacio que lleva siete años labrando trabajo en esta tierra, labrando ideas, labrando esfuerzo y demostrando que somos los únicos capaces de hacerle frente a la derecha y a la extrema derecha y tenemos toda la fuerza", ha dicho.

