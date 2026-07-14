Unidas por Extremadura valora las penas a David Sánchez y Gallardo para acabar con los "enchufes"

1104262.1.260.149.20260714155537 La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha valorado las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para acabar con los "enchufes".

Así, De Miguel ha valorado la sentencia "positivamente", porque como ha señalado "en esta tierra el clientelismo y el caciquismo son una enorme lacra que afecta a mucha gente".

Al respecto, la portavoz de Unidas por Extremadura ha añadido que las penas de cárcel hubieran sido "excesivas" pero ha considerado que la inhabilitación para el cargo público es "una pena bastante ajustada" y ha indicado que desde Unidas por Extremadura esperan que esta sentencia "haga además que estos enchufes desaparezcan de las instituciones públicas".

Además, ha señalado que van a "perseguir estos enchufes" que "existen también a día de hoy" y ha destacado que el Partido Popular "actúa de la misma manera que actúa el Partido Socialista".