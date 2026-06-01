Unidas presentará enmienda de totalidad a los PGEx porque no aportan "soluciones" e imponen la "agenda ultra"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en rueda de prensa - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unidas por Extremadura va a presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 presentados por el Gobierno de PP y Vox en la región, ya que consideran que "no vienen a solucionar los problemas" de la comunidad.

Además, entiende que dichas cuentas vienen "a generar el discurso racista y clasista de Vox y a imponer la agenda ultra de un partido que se dirige desde Madrid y al que los problemas y dolores de Extremadura le importan más bien poco".

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este lunes en Mérida la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha indicado que estos presupuestos son "un ejercicio de propaganda en toda regla".

Así, ha lamentado que con dichas cuentas "se cargan la cooperación al desarrollo de la que viven muchas familias extremeñas". Casualmente esas familias parece que no les importan tanto, cuando hablan de políticas de familias", ha apuntado en alusión a que "van a dejar a muchos trabajadores extremeños en la calle por este fanatismo ideológico que les hace cargarse toda la cooperación al desarrollo que no sólo era una bandera de Extremadura, que era nuestra mejor tarjeta de visita".

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