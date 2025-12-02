Unidas propone un plan que garantice la rentabilidad del olivar tradicional y otros cultivos de montaña

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, acompaña a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante un acto de la precampaña electoral. - UNIDAS POR EXTREMADURA

PERALES DEL PUERTO (CÁCERES), 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha anunciado un plan de revitalización de los cultivos de montaña, especialmente del olivar tradicional, garanticen la rentabilidad de unas producciones que ayudan a frenar la propagación de los incendios forestales.

Así lo ha indicado tras visitar la cooperativa Peraliega Almazara de San Andrés, en Perales del Puerto (Cáceres), acompañada de miembros de la candidatura y del secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

De Miguel ha justificado la necesidad de poner en marcha ese plan de revitalización para que la agricultura de montaña no solo para que las explicaciones tengan rentabilidad y precios justos, "sino también para que reciban ayudas directas por sus beneficios ecosistémicos, parando el fuego".

"Este mismo verano hemos visto como el olivar tradicional ha actuado de cortafuegos natural, salvando muchas casas en muchos municipios", ha dicho.

Asimismo, ha vuelto a mostrar su compromiso para hacer efectiva la Ley de Cadena Alimentaria en la región, algo que considera "fundamental" para poder garantizar la rentabilidad de las pequeñas explicaciones. "Sigue habiendo un abuso por parte de los intermediarios, que actúan como un auténtico cartel en esta zona, y que están empobreciendo a nuestros agricultores del olivar tradicional", recoge la formación en una nota de prensa.

Una ley que se está "vulnerado no solo por los intermediarios, que no están cubriendo los costes de producción", sino también, ha añadido por el gobierno regional de María Guardiola, que está siendo "cómplice". "No están sancionando a estos industriales", ha insistido.

La líder de Unidas por Extremadura ha asegurado que el PP no está atendiendo a la economía de comarcas como Sierra de Gata, Las Villuercas, el norte de Cáceres y otras partes de Badajoz. "Nosotras tenemos claro que el olivar tradicional es una pieza básica del dinamismo socioeconómico que queremos en nuestros pueblos", ha defendido.

PUEBLOS VIVOS

En esta misma línea, el secretario de Organización de Podemos, ha reivindicado un mundo rural "vivo y con derechos", lo que implica que los pequeños productores como los del olivar tengan "precios justos", y para eso es imprescindible que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, porque "ya está bien de que los grandes distribuidores sean los que se lleven los beneficios a costa de pauperizar y de empobrecer a los pequeños productores".

Pablo Fernández también cree que hay que cuidar y fortalecer los servicios públicos en el medio rural, y en este sentido ha rechazado que Guardiola esté "desmantelando los servicios públicos y que los habitantes de las comarcas del medio rural vean como cada vez es más difícil acceder a la sanidad o vean como por ejemplo se abandona a las escuelas rurales".

Para hacer frente a todo ello, Pablo Fernández reclama la necesidad de que Unidas por Extremadura esté "lo más fuerte posible". "El cambio que precisa Extremadura pasa por esa izquierda fuerte que encarna Unidas por Extremadura", ha abundado.

El secretario de Organización de Podemos se ha mostrado convencido de que el 21 de diciembre Extremadura tendrá "lo que se merece", que es un gobierno que "mire por la gente" de la región y que priorice a los extremeños porque durante "muchos años" está tierra ha sido "la gran olvidada de España".

"Aquí no se ha hecho política para Extremadura, si no se ha hecho política pensando en los intereses de Madrid", ha dicho Fernández quien cree que uno de los grandes aciertos de Unidas por Extremadura "es hacer política desde Extremadura, por Extremadura y preocupadas en Extremadura".