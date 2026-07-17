La Unión exige suspender el acuerdo comercial con Myanmar ante el desplome del precio del arroz a productores europeos

Campo de arroz en imagen de archivo - LA UNIÓ

MÉRIDA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Extremadura ha exigido la suspensión "inmediata" del acuerdo comercial preferente firmado con Myanmar por "no cumplir ninguno de los objetivos" por los cuales se firmó y ante el hundimiento del precio del arroz para los productores europeos.

La organización ha explicado, a través de un comunicado, que la Unión Europea tiene un acuerdo de libre comercio con Myanmar que forma parte del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) mediante el Régimen de Todo Menos Armas (EBA), lo que supone que el país asiático "tiene libre acceso a los mercados europeos libre de aranceles y cuotas de mercado".

A renglón seguido, ha señalado que en 2024 --último año del que se dispone información-- la cantidad de arroz importado ascendió a 690 millones de kilogramos de arroz blanco, cantidad similar a la que produce toda la superficie dedicada a este cultivo en España.

"Debido a las condiciones de producción, este arroz está entrando a un precio inferior al 50% de lo que cuesta producirlo en la UE, lo que ha provocado el hundimiento del precio a los productores europeos y la continua reducción de la superficie productiva debido a la falta de rentabilidad", ha expuesto la Unión.

La organización ha precisado que este acuerdo comercial se aprobó para que los países como Myanmar aumentasen la renta de sus ciudadanos a cambio de asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos en estos países.

"Myanmar es una dictadura militar, es noticia habitual por las masacres y atrocidades de la dictadura contra la población rohinyá. No cumple la parte del acuerdo que tenía obligación", ha sostenido al respecto.

Este argumento ya ha sido trasladado a la Comisión Europea por los eurodiputados de ERC y Compromís Diana Riba y Vicent Marzà, frente a lo cual la Comisión ha defendido el mantenimiento de las preferencias arancelarias al considerar que contribuyen a la erradicación de la pobreza y que una eventual retirada podría perjudicar a la población más vulnerable.

Europa también ha afirmado que los beneficios económicos que obtiene la junta militar de Myanmar, a través del régimen Todo Menos Armas (EBA), son "limitadas" y ha informado de que realiza un seguimiento periódico de la situación en el país asiático.

"O sea, que la Comisión firma un acuerdo comercial que arruina a los productores europeos a cambio de que estos países respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, la dictadura hace caso omiso de sus compromisos y la Comisión responde que no pasa nada", ha arremetido la Unión en su comunicado.

De esta forma, la organización agraria ha solicitado al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea la suspensión "inmediata" de acuerdo comercial con Myanmar ya que considera que "para lo único que está sirviendo es para dar oxígeno es a la junta militar que gobierna ese país".