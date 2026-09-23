La Universidad de Mayores de Extremadura extiende sus sedes a Navalmoral, Villafranca y Montijo con más de 500 alumnos

Autoridades en la firma de acuerdos de colaboración para la apertura de nuevas sedes de la Universidad de Mayores de Extremadura en Navalmoral, Villafranca y Montijo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Mayores de Extremadura extiende este curso sus sedes a Navalmoral de la Mata, Villafranca de los Barros y Montijo con más de 500 nuevos alumnos.

De este modo se ha puesto de manifiesto durante la firma este miércoles, día 23, en Mérida de los acuerdos para la apertura de las nuevas sedes del citado programa, y en la cual han participado el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero; la consejera de Educación, Sandra Valencia; los alcaldes de Navalmoral, Villafranca y Montijo, Enrique Hueso, Francisco Jiménez Araya y Javier Cienfuegos, respectivamente.

También ha estado presente en las firmas el director de la Universidad de Mayores de Extremadura, José María Corrales, quien ha destacado que este programa "devuelve el saber al territorio" con la extensión de nuevas sedes y contribuye, además, a establecer una institución universitaria "cada vez más cercana a la sociedad".

De su lado, la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha valorado el papel de la Universidad de Mayores como elemento para que las personas mayores mantengan activas su "curiosidad" y sus "ganas de aprender", así como de desarrollar proyectos de cultura, participación y convivencia.

A su vez, el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha agradecido a la Junta el "esfuerzo, compromiso y dedicación" en la "potenciación" de la Universidad de Mayores, que además de formación genera un "impacto social muy relevante" entre los alumnos.

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