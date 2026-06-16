La Universidad de Mayores de Extremadura supera las 2.000 matrículas y estudia ampliar su presencia a nuevas localidades

Imagen de entrega de diplomas de la Universidad de los Mayores de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de los Mayores de Extremadura (UMEx), un programa impulsado conjuntamente por la Universidad de Extremadura y la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta, ha superado ya las 2.000 solicitudes de matrícula para el curso 2026/2027 cuando todavía permanece abierto el plazo de inscripción, que se prolongará hasta el próximo 19 de junio.

Este dato confirma el "creciente interés" de la sociedad extremeña por un programa académico y social dirigido a personas mayores de 55 años que desean continuar aprendiendo, ampliar sus conocimientos, fortalecer sus relaciones sociales y disfrutar de la experiencia universitaria, sin necesidad de disponer de una titulación previa ni realizar pruebas de acceso.

La consolidación de la UMEx, que el pasado curso alcanzó más de 4.000 matriculaciones, ha llevado a la Universidad de Extremadura y a la Junta de Extremadura a estudiar la posibilidad de ampliar la red de sedes del programa. Actualmente, la Universidad de los Mayores está presente en Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Plasencia, Villanueva de la Serena y Zafra.

Con este objetivo, entre el 16 y el 30 de junio se abrirá un periodo extraordinario de preinscripción en los ayuntamientos de Navalmoral de la Mata, Villafranca de los Barros y Montijo, localidades cuyos vecinos han venido desplazándose hasta ahora a las sedes más cercanas para poder participar en el programa, informa en nota de prensa el Ejecutivo regional.

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