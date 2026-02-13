UPA-UCE Extremadura urge a la Junta a que "intervenga ante el abuso de las industrias del tomate" en la contratación

El secretario de agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda, junto al agricultor Amador Fernández, en la rueda de prensa. - UPA-UCE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado este viernes a la Junta que "intervenga ante el abuso" que están llevando a cabo las industrias transformadoras del tomate "al imponer precios por debajo de los costes de producción" a los agricultores de la región.

En concreto, la organización agraria reclama que los productores de tomate extremeños deberían recibir 137 euros por tonelada para obtener rentabilidad, sin embargo, este viernes finaliza el plazo para firmar los contratos del tomate y las industrias "están saltándose la Ley de la Cadena Alimentaria", al ofrecerles 107 euros.

Así lo ha destacado en rueda de prensa este viernes en Mérida el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda, quien ha aseverado que "no hay motivos de mercado que justifiquen ofrecer 107 euros por tonelada de tomate a los productores", un precio con el que "están condenando a los agricultores a producir a pérdidas un año más".

Según ha señalado, en la reunión mantenida recientemente con la presidenta de la Junta de Extremadura ya le trasladaron la "complicada situación" que atraviesa el sector del tomate en la región, tras lo que la organización ha enviado un documento a la Consejería de Agricultura para reclamar que "garantice el cumplimiento" de la Ley de la Cadena Alimentaria, señala UPA-UCE en nota de prensa.

Además, los agricultores se han movilizado en la calle pero, "a día de hoy, esta organización agraria no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la administración regional", ha mantenido Miranda, quien ha reafirmado la importancia del sector del tomate en la región porque "fija población y genera empleo en el rural", ha dicho.

"El abuso de las industrias y la inacción de la Junta están poniendo en serio peligro el futuro de la agricultura familiar, porque un agricultor que deja de sembrar tomate no vuelve al sector", ha denunciado Miranda.

Ante esta situación, la organización denunciará ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) a las industrias que impongan prcios a los agricultores por debajo de costes de producción

Por su parte, un joven productor de tomate en las Vegas Altas del Guadiana Amador Fernández, ha advertido de que tienen un "serio problema" con el cultivo del tomate, ya que reciben "precios de ruina campaña tras campaña", pero deben "afrontar inversiones altísimas porque el sector se ha mecanizado mucho en los últimos años y se ha modernizado".

Fernández ha apuntado que con 107 euros por tonelada, los productores "se verán obligados a tener una súper producción para, aun así, seguir trabajando a pérdidas", tras lo que ha advertido que están "obligados a seguir luchando por el sector del tomate y denunciar ante la AICA a quienes siguen saltándose la ley impunemente", ha denunciado.