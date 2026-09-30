UPTA advierte que 97 municipios de la provincia de Cáceres han perdido trabajadores autónomos

Archivo - Eduardo Abad, presidente de UPTA España. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha analizado la evolución del trabajo autónomo en la provincia de Cáceres, en un estudio que arroja que 97 municipios cacereños han perdido trabajadores autónomos, ya que las localidades con menos de 5.000 habitantes han pasado de 14.163 trabajadores autónomos en agosto de 2024 a 14.131 en agosto de 2026.

De los 206 municipios rurales con datos exactamente comparables, 97 pierden autónomos, 90 ganan y 19 permanecen sin cambios. Es decir, el 47,1% de los municipios rurales analizados registra una evolución negativa. Una situación que contrasta con la de las principales ciudades, ya que entre 2024 y 2026, Cáceres capital gana 176 autónomos y Plasencia, otros 63.

Entre ambas ciudades suman 239 nuevos afiliados, mientras el conjunto de los pequeños municipios pierde trabajadores por cuenta propia. A esta evolución se suma el fuerte retroceso del comercio. Entre 2022 y 2025, la provincia pasa de 7.303 a 6.784 autónomos del comercio, lo que supone 519 afiliados menos, una caída del 7,1% en apenas tres años.

El ritmo equivale a la desaparición de más de tres autónomos del comercio cada semana durante ese periodo, asegura la organización, que advierte que los datos muestran una situación desigual, ya que mientras la afiliación provincial se mantiene en positivo, impulsada en buena medida por el fuerte crecimiento de los trabajadores autónomos extranjeros, numerosos municipios rurales siguen perdiendo trabajadores por cuenta propia y pequeñas actividades económicas.

Según UPTA estos datos dibujan un problema evidente y es que numerosos municipios pierden trabajadores autónomos al mismo tiempo que una de las principales actividades económicas de proximidad como es el comercio atraviesa un importante retroceso.

Cáceres cuenta actualmente con 31.350 trabajadores autónomos, frente a los 31.129 registrados en agosto de 2022. En cuatro años, la provincia ha ganado únicamente 221 afiliados, un 0,7%, y concentra actualmente el 38,4% del RETA extremeño.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, advierte que "estamos ante una pérdida muy seria del pequeño comercio y el problema se agrava cuando miramos hacia nuestros pueblos". "En el medio rural necesitamos cada comercio, cada bar, cada taller y cada pequeño negocio. Cuando una actividad desaparece en un pueblo, muchas veces no vuelve a abrir otra", ha alertado.

"No podemos hablar permanentemente de despoblación y permitir al mismo tiempo que desaparezcan las actividades económicas que mantienen vivos nuestros pueblos. Las políticas contra la despoblación tienen que empezar por conseguir que quien trabaja y emprende en un municipio rural pueda seguir haciéndolo", ha añadido.

CRECEN AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

Frente a esta pérdida de actividad en una parte importante del territorio rural, la afiliación de trabajadores autónomos extranjeros registra una evolución muy positiva. En agosto de 2024 había 1.132 autónomos extranjeros en la provincia de Cáceres.

Dos años después son 1.467, lo que supone 335 afiliados más y un crecimiento del 29,6%. En ese mismo periodo, el RETA provincial aumenta en 582 personas. Por tanto, cerca del 58% del crecimiento neto registrado entre agosto de 2024 y agosto de 2026 procede del aumento de los trabajadores autónomos extranjeros.

Eduardo Abad ha señalado que los datos muestran que el crecimiento de los autónomos extranjeros "está siendo determinante para que Cáceres mantenga cifras positivas en el RETA". "Son personas que emprenden, abren negocios y mantienen actividades económicas, y pueden desempeñar además un papel relevante en el relevo de negocios que, de otra manera, podrían desaparecer", ha subrayado.

El 49,5% de los autónomos extranjeros se concentra en comercio y hostelería. En concreto, 431 trabajan en el comercio y 295 en la hostelería, aunque también tienen una presencia relevante en otros servicios, construcción y transporte.

A la pérdida de actividad en numerosos municipios se suma el envejecimiento del colectivo. Actualmente, 8.018 autónomos cacereños tienen entre 56 y 65 años y otros 1.400 tienen 66 años o más. En conjunto, alrededor del 30% de los trabajadores autónomos de la provincia tiene ya 56 años o más.

A partir de esta estructura de edad, UPTA estima que alrededor de 5.400 autónomos podrían jubilarse durante los próximos cinco años, una cifra equivalente al 17,2% del colectivo actual. Se trata de una estimación propia basada en la estructura de edad y no de una previsión oficial de jubilaciones.

El impacto puede ser especialmente grave en el medio rural, donde la jubilación de un trabajador autónomo sin relevo puede suponer la desaparición definitiva de un comercio, un taller, un establecimiento hostelero o un servicio básico para el municipio.

PLAN DE RELEVO GENERACIONAL

Ante este panorama, UPTA ha propuesto a la Diputación de Cáceres un plan piloto de relevo generacional en una reunión mantenida con el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, en la que ha participado Inés Mazuela y Eduardo Abad, la puesta en marcha de un Plan Piloto de Relevo Generacional dirigido especialmente a los municipios rurales.

La propuesta busca identificar negocios viables cuyos titulares estén próximos a la jubilación, localizar posibles relevistas y acompañar el proceso de transmisión.

UPTA plantea incorporar también a jóvenes, alumnado de Formación Profesional y personas inmigrantes cualificadas, especialmente en aquellos sectores y oficios con mayores dificultades para garantizar la continuidad.

Eduardo Abad ha asegurado que ante las 5.400 posibles jubilaciones en cinco años y los 97 municipios rurales que ya están perdiendo autónomos, la provincia "no puede esperar a que cierren los negocios". "Cada relevo que consigamos será una persiana que no baja, un servicio que permanece y una oportunidad para seguir viviendo y trabajando en nuestros pueblos", ha concluido.