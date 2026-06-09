Urbano Caballo es reelegido presidente de Caja Rural de Extremadura con el 94% de los votos y ninguno en contra

Archivo - Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura - CAJA RURAL DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Ordinaria de Caja Rural de Extremadura ha vuelto a elegir a Urbano Caballo Arroyo como presidente tras doce años de mandato, con un apoyo del 94% de los votos emitidos y ningún voto en contra.

Caballo ha agradecido el "apoyo y la confianza" de los socios en la reunión celebrada en el día de hoy en la Finca "El Toril", según ha explicado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press. También se ha referido a las "cifras históricas" y al crecimiento con "solvencia, prudencia y control del riesgo" de Caja Rural de Extremadura.

En esta línea, ha destacado al cercanía de la compañía al territorio, "comprometida con los extremeños" y que "seguirá contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural" de la región.

Urbano Caballo accedió al cargo en 2014 tras dedicarse como empresario al sector agrícola y ganadero, además de haber sido presidente de la Lonja de Extremadura y de la Asociación Española de Lonjas.

Los socios también han renovado al Consejo Rector de la entidad con la entrada de Agustín Espacio Garrón como representante de los trabajadores en sustitución de Martín Fariñas.