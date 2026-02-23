Un usuario de la Residencia de Mayores de La Granadilla de Badajoz permanece ingresado en el hospital

Archivo - Ambulancias junto al Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un usuario de la Residencia de Mayores de La Granadilla de Badajoz permanece ingresado en la UCI del Hospital Perpetuo Socorro, donde evoluciona favorablemente, con pronóstico menos grave y pendiente de evolución.

Cabe recordar que un incendio afectó este pasado domingo a dicha residencia y ocho personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios de la región.

De ellas, cinco fueron dadas alta anoche en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, mientras que las dos mujeres que fueron trasladadas al Hospital Universitario de Badajoz fueron dadas de alta durante la noche y ya se encuentran en sus domicilios, ha informado la Junta en nota de prensa.

Con respecto a la reorganización y situación del centro, anoche no fue necesario trasladar a los usuarios a otros centros externos, ya que fueron reubicados dentro de la propia residencia o alojados temporalmente con sus familiares.

Este lunes, efectivos de la Policía Nacional y del Servicio de Bomberos han realizado una nueva inspección en el centro residencial y, aunque en una primera valoración se ha estimado que los usuarios podrían regresar esta jornadas a sus habitaciones, la segunda evaluación ha determinado que los daños provocados por el humo impiden que se cumpla lo previsto inicialmente.

Por este motivo, han recomendado mantener la reubicación temporal de los residentes hasta garantizar unas "condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad".

El servicio de mantenimiento y de limpieza está trabajando en la retirada de escombros y elementos afectados por el incendio y, además, se unirán a ellos una empresa especializada en descontaminación de hollín.

De igual modo, la gerencia se ha comenzado a informar a los familiares de los 32 usuarios afectados de la nueva situación y, en cuanto a la investigación del origen del incendio, continúa abierta y por el momento no se dispone de información concluyente sobre el origen del incendio, de que se informará "conforme avancen las pesquisas".

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha expresado su agradecimiento al personal del centro, a los equipos de emergencia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los profesionales que han intervenido "con rapidez y eficacia".

El servicio de mantenimiento ha confirmado que los detectores de la planta afectada sonaron en el momento del incendio y tras el suceso "se renovarán y reforzarán los detectores afectados".

"Desde la llegada de María Guardiola al Gobierno de Extremadura se ha priorizado la puesta en marcha de un proyecto específico para reparar los sistemas más críticos, como la climatización (ya desde el verano del 2024 se instalaron equipos portátiles de climatización que no existían anteriormente) y la renovación del sistema de protección contra incendios, sin esperar al proyecto global de reforma", ha recalcado la Junta de Extremadura.

En esta línea, ha informado de que l jueves 19 de febrero se produjo la firma del inicio de la obra que da respuesta a estas necesidades, adjudicada por un importe superior a 1,2 millones de euros.