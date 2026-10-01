La vacunación contra la gripe en colegios de Extremadura arranca este jueves

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MÉRIDA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Extremadura pone en marcha este jueves, 1 de octubre, la campaña de vacunación escolar frente a la gripe, una iniciativa que, por primera vez, permitirá inmunizar en los propios centros educativos a los alumnos de entre 3 y 11 años de 466 colegios extremeños, previa autorización de los padres por escrito.

Esta campaña se inicia este jueves y se desarrollará hasta el próximo 15 de octubre, y permitirá vacunar directamente en los centros educativos, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y la cobertura vacunal.

Al inicio de esta campaña asistirá la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, que visitará a las 9,15 horas el Colegio Dion Casio de Mérida.

Además, también este año por primera vez, se amplía la edad de recomendación de vacunación frente a la gripe hasta los 11 años, complementando así la recomendación nacional de vacunar de forma sistemática a los menores de 6 a 59 meses, según los datos aportados por la Junta de Extremadura.

Para ello, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha adquirido 104.000 dosis de la vacuna intranasal Fluenz por un importe de 1,67 millones de euros para las campañas 2026-2028, una vacuna que supone "una opción cómoda, segura y sin pinchazos", y la administrarán 70 equipos de vacunación formados por profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que según los datos publicados por la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura, los grupos de edad infantil llegaron a tener el año pasado 491 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, hecho que ha motivado esta campaña de vacunación sobre esta población.

La anterior campaña de vacunación frente a la gripe alcanzó una cobertura del 45,7 por ciento en menores de 6 a 59 meses, y se espera superar ese porcentaje con esta iniciativa.