Valentín Pérez Aparicio toma posesión como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valentín Pérez Aparicio ha jurado su cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, en un acto que ha tenido lugar este viernes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en la capital cacereña, donde ha mostrado su compromiso con la función de servicio público y la modernización de la Administración de Justicia.

Pérez Aparicio, que sucede en el cargo a Joaquín González Casso, ha asegurado que la modernización de la Administración de Justicia ha sido uno de los objetivos que ha guiado su carrera judicial. En este sentido, ha recordado que en las últimas dos décadas, Extremadura ha estado en la vanguardia de la modernización de la Administración de Justicia, siendo pioneros en la implantación de la nueva oficina judicial y el expediente judicial electrónico.

"Eso nos ha permitido afrontar, sin especiales dificultades, la más profunda reforma de la Administración de Justicia del último siglo y medio: la transformación de los Juzgados en Tribunales de Instancia", ha recordado.

Las medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia introducidas por la LO 1/2025, ha continuado el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, "ofrecen grandes posibilidades de mejora de la Administración de Justicia; no solo en la gestión de recursos personales y materiales, sino también en la propia actividad jurisdiccional".

"Eso facilita lo que para mí es una de las claves para una justicia de calidad y para garantizar la seguridad jurídica como es la especialización de plazas judiciales", ha aseverado Pérez Aparicio, quien ha recordado que en su programa de actuación aludía a la creación de una Sección de Familia, Infancia y Capacidad en el Tribunal de Instancia de Cáceres, que podría estar funcionando el 1 de enero de 2028.

Otro de los aspectos a los que se ha comprometido el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres es a impulsar la implementación de las nuevas tecnologías, de las cuales se ha mostrado convencido, "permiten acercar la justicia al ciudadano".

Asimismo, en su discurso de toma de posesión ha señalado que "todo buen servicio público requiere de un entorno adecuado, cómodo y accesible, y de un trato personal humano y directo".

"Dedicaré mi mejor esfuerzo para conseguir que esto sea así, promoviendo medidas para tratar de evitar aglomeraciones y esperas innecesarias, para que las sedes judiciales sean un entorno sin barreras; para que los menores reciban la atención adecuada en el entorno adecuado. Nunca debemos olvidar que detrás de cada asunto hay personas" ha concluido.

La toma de posesión ha tenido lugar ante los miembros de la Sala de Gobierno presidida por la presidenta del TSJEx, María Félix Tena y su padrino ha sido el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, Jesús María Gómez Flores.

El acto ha contado con la presencia del vocal territorial para Extremadura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Eduardo Martínez Mediavilla e Inés Herreros Hernández, así como con el fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes; el decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carlos Montero Juanes y el decano del Colegio de Procuradores de Cáceres, Juan Carlos Bustillo Busalacchi.

Como autoridades no judiciales han asistido entre otros el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el alcalde de Cáceres Rafael Mateos, la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

BIOGRAFÍA DE PÉREZ APARICIO

Valentín Pérez Aparicio (Zamora, 1962), ingresó en la carrera judicial en 1990 y desde entonces ha estado ligado a la Comunidad Autónoma de Extremadura siendo su primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castuera.

A continuación, fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Badajoz hasta que en el 2004 pasó a ser magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, lugar donde ha ejercido su profesión hasta la actualidad.

Además, de 1994 hasta 2004 fue Juez Decano de Badajoz, también ha sido miembro de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en varios periodos, el último desde diciembre de 2024 hasta hoy.

Asimismo, ha ejercido de profesor del Máster en Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y de tutor en la asignatura prácticas externas de los Grados en Derecho y en Criminologla de la Universidad de Extremadura, informa el TSJEx.

Entre sus reconocimientos se encuentran la Orden del Mérito Policial: Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco concedida con motivo de la actividad desarrollada como Juez Decano de Badajoz o la Cruz distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.