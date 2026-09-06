Valverde de Leganés celebra el Día de Extremadura y el de Valverde con la III Feria del Jamón y una gran Noche en Blanco

Archivo - Imagen de la Feria del Jamón de Valverde de Leganés - AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LEGANÉS - Archivo

VALVERDE DE LEGANÉS (BADAJOZ), 6 (EUROPA PRESS)

Valverde de Leganés se prepara para vivir los próximos 7 y 8 de septiembre dos jornadas muy especiales con motivo de la celebración del Día de Valverde de Leganés y el Día de Extremadura, con una programación que combina tradición, reconocimiento, gastronomía, música y actividades para todos los públicos.

Los actos comenzarán el lunes 7 de septiembre, víspera de esta doble celebración, con el acto institucional y la entrega de las Medallas de Valverde de Leganés y otros reconocimientos, a las 21,00 horas en la Plaza de la Constitución.

Tras el acto institucional llegará la Gran Noche en Blanco Valverdeña, una velada especial que llenará las calles y plazas del municipio de música, talleres, rincones y múltiples actividades, creando un ambiente mágico para disfrutar de la noche en compañía de familiares y amigos.

Ya el martes 8 de septiembre, Día de Extremadura y Día de Valverde de Leganés, llegará uno de los grandes acontecimientos de la programación, la III Feria del Jamón. De esta manera, la localidad rendirá homenaje a uno de los productos gastronómico más representativos de la región con una jornada pensada para disfrutar del jamón, conocer el trabajo de los profesionales del corte y compartir una jornada festiva, según ha destacado el consistorio valdeverdeño en un comunicado.

La feria comenzará por la mañana con una experiencia de corte de jamón, en la que participarán cortadores profesionales y cortadores noveles, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de diferentes estilos y técnicas de corte y conocer de cerca este arte gastronómico.

A continuación, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de jamón a precios populares, una propuesta que permitirá acercar este producto a todos los públicos y convertir la feria en un gran punto de encuentro gastronómico.

A partir de las 14,30 horas, la música tomará el relevo con una programación de grandes tributos que pondrá el broche festivo a la jornada, con los espectáculos de Se acabó, tributo a Miguel Poveda y María Jiménez; Orejamanía, tributo a La Oreja de Van Gogh; y Extopa, tributo a Estopa.

De esta manera, la III Feria del Jamón combinará durante toda la jornada gastronomía, tradición, aprendizaje, degustación y música en directo, con una propuesta pensada para disfrutar tanto en familia como con amigos.