Valverde de Leganés retoma la eterna lucha entre el bien y el mal con la fiesta de 'La Fuga de la Diabla'

Valverde de Leganés vuelve a recrear la lucha contra el bien y el mal con 'La Fuga de la Diabla'. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Valverde de Leganés celebra del 1 al 9 de agosto una nueva edición de 'La Fuga de la Diabla', Fiesta de Interés Turístico Regional que recrea la lucha entre el bien y el mal y que este año aspira a superar los visitantes de anteriores ediciones.

Así, junto al desfile infantil del próximo viernes con unos 150 participantes y el pasacalles y el espectáculo de 'La Fuga de la Diabla' de este sábado, la edición de este año se completa en esta última jornada con el evento 'Diabla's Fest' con un concierto de María Isabel.

Las actividades previas arrancaron el pasado sábado con la 'Gran Noche de los Bartolos' y continúan este martes, día 4, con la inauguración del purgatorio de estas figuras, 25 en total, o el miércoles 5 con una ruta nocturna de terror.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; la teniente de alcalde de Valverde de Leganés, Diana Martínez; el concejal de Cultura, Formación y Participación Ciudadana, Guillermo Casquero; y el gestor cultural Francisco Conde, han presentado esta nueva edición de esta cita declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2016 y que combina historia, leyenda y participación popular para transformar las calles de la localidad en un escenario vivo donde se recrea la encarnizada lucha entre el bien y el mal.

Así, Juan María Delfa, ha definido 'La Fuga de la Diabla' como uno de los eventos culturales "más atractivos y consolidados de toda Extremadura" y un reclamo por el que se interesan cientos de visitantes todos los años. En ese sentido, ha puesto en valor el papel del turismo como una de las herramientas "más potentes" para generar riqueza y fijar población en el territorio, ya que permite dinamizar el comercio local, la hostelería, los servicios y la economía de proximidad.

Igualmente, ha señalado que la institución provincial respalda la celebración de este tipo de eventos que, al mismo tiempo, "ponen en valor nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro arraigo".

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