Vara aboga por la "corrección necesaria" desde el "diálogo" para lograr el fin perseguido por la ley del 'sólo sí es sí'

OLIVA DE LA FRONTERA (BADAJOZ), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que cuando una ley como la del 'sólo sí es sí' persigue un "fin" que "finalmente no se produce", habrá entonces que establecer la "corrección necesaria" para que el mismo se alcance, desde la "normalidad" y el "diálogo".

Así, sobre la modificación pretendida de la citada norma, ha dicho que le parece "bien" porque "entre otras cosas si cuando uno quiere con toda la buena voluntad del mundo persigue un fin que finalmente no se produce habrá que establecer la corrección necesaria para que se produzca" desde la "normalidad" y el "diálogo" que "es lo mejor que puede ocurrir en este momento".

En este sentido, ha apuntado que a su juicio "no se trata de estarle echando a la cara a la gente todo el día las cosas", sino de "sencillamente decir que se ha producido un resultado no deseado de esa ley y que hay que intentar corregirlo".

"En este país cuando alguien hace algo tiene que ser o contra alguien o con alguien, no cabe sencillamente decir que se ha producido un resultado no deseado de la aprobación de esa ley y que hay que intentar corregirlo", ha espetado Fernández Vara a preguntas de los medios durante una visita realizada este martes al nuevo centro residencial para dependientes en Oliva de la Frontera (Badajoz).

Al mismo tiempo, ha dicho que espera que la cuestión de la modificación de dicha norma "no" cree ningún tipo de enfrentamiento entre el Gobierno de coalición, porque "no sería bueno para el país".

"Espero que no... Porque yo creo mucho en la estabilidad política y porque no será bueno para el país, pero en cualquier caso espero que no sea así (que no cree ningún tipo de enfrentamiento)", ha dicho.

CALIFICACIÓN DEL FMI

Por otra parte, preguntado sobre la calificación a la baja que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI) del crecimiento de España, el presidente extremeño ha dicho que se trata de un asunto "muy matizado", ya que "está claro que ya nadie se apunta a la opinión que había hace unos meses de que esto iba a ser una catástrofe, para nada".

Así, ha destacado que "se ha terminado el año con un buen crecimiento, va a haber crecimiento este año, va a haber crecimiento el año que viene".

En esta línea, aunque ha reconocido que "evidentemente no pueden ser los mismos crecimientos que cuando veníamos de una pandemia", a su juicio "el caso es estar en una senda de crecimiento permanente porque eso es bueno para todos, será bueno para el empleo, será bueno para las empresas y será bueno para el país", ha dicho.