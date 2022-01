Vara anima a incorporar el aprendizaje como una "verdadera actitud ante la vida" y no como una obligación

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha animado a incorporar a la "esfera existencial y vital" el aprendizaje, pero no como una obligación, sino como una "verdadera actitud ante la vida".

Fernández Vara ha inaugurado con estas palabras el IV Congreso de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura, celebrado este viernes en formato online, desde la Presidencia de la Junta.

Como novedad, este año el congreso se tendrá lugar a lo largo de todo 2022, y no en unos días concretos. Para ello, la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura plantea una propuesta "más participativa, más enriquecedora y más activa", mediante talleres y formaciones presenciales u online por toda la región, además de 4 jornadas experienciales en "El Anillo".

El evento ha contado con la presencia del ilusionista Jorge Luego, que ha limitado su participación al encontrarse sin voz por una reciente intervención en sus cuerdas vocales. Asimismo, ha contado con la narración vital del fundador y presidente de Nasco Feedings Minds, Ousman Umar, como uno de los "inspiradores" del congreso de este año. El trío de metal de la Orquesta de Extremadura ha puesto la nota musical al evento.

En su intervención, Fernández Vara ha señalado que este evento va creciendo "como un niño", mediante la "pura adaptación para reivindicar el aprendizaje como una parte muy importante para la vida".

Así, ha extrapolado lo que supone el aprendizaje para la mente con lo que supone el sueño o la comida para los cuerpos de las personas. "La verdadera expresión de la felicidad está en entender el enorme milagro que supone irnos a acostar sabiendo algo más que cuando nos levantamos", ha dicho

Así, se ha referido a la "magia de aprender, de sentir algo nuevo" o conocer a gente nueva cada día, ante lo cual ha deseado a los participantes en el encuentro que mantengan "izada la bandera de curiosidad porque todos los días sean diferentes".

OUSMAN UMAR, LA CURIOSIDAD QUE CAMBIA VIDAS

Ousman Umar ha ofrecido una narración de su propia experiencia vital, impulsada por la curiosidad que le llevó a abandonar con nueve años su pequeña aldea en Ghana con una finalidad: cumplir el sueño de entender por qué los blancos construían aviones capaces de volar.

En el camino de su aldea de apenas cien habitantes hasta el 'paraíso', que es como llamaban a Europa, cayó en varias ocasiones en manos de las mafias que trafican con personas, que le arrebataron todo el dinero que pudo reunir tras años "trabajando como un negro" por un plato de arroz y propinas.

Finalmente, aún siendo menor de edad llegó a Fuerteventura, tras perder a numerosos amigos, ya sea atravesando el desierto del Sáhara a pie durante tres semanas, en las que "la realidad supera a la ficción", o en el fondo del mar, en dos intentos de llegar a Europa en patera.

Desde allí hasta Barcelona, a donde llegó "casi analfabeto", donde pudo estudiar una carrera universitaria de administración de empresas y marketing, incluso un máster en cooperación y con ello cambiar su futuro.

Una historia que comparte a menudo para trasladar que "si uno quiere, puede", y es que fue en el momento en el que tuvo la oportunidad de estudiar cuando entendió que si quería hacer algo para evitar que sus amigos cayeran en el infierno por el que él mismo había pasado, hay que "ayudar alimentando su mente no su estómago".

Umar, que nunca pasó hambre hasta que salió de su aldea, considera también necesario cambiar los proyectos de cooperación. "Basta de caridad, hay que crear prosperidad", ha espetado. "Si de verdad se quiere ayudar... se pasó de moda la caridad, hay que crear prosperidad", ha insistido.

Por ello fundó una escuela de informática y convenció a su hermano para que no siguiera sus pasos, sino que se formara para cambiar el futuro de su comunidad, convirtiéndose años después en el parlamentario más joven en la historia de su país. "Los cambios de verdad no vienen de fuera, surgen de dentro", ha señalado, tras citar el pasaje del Caballo de Troya.

"El éxito no es más que una acumulación de fracasos sin perder la ilusión", ha subrayado Umar, quien ha asegurado que lo que le permitió llegar a donde está ha sido "tener siempre claro, y sin perder la ilusión, que mañana será un día mejor".

Por último, ha recordado que no hay que detenerse hasta lograr el objetivo. "Si no puedes volar, puedes correr; y si no puedes correr, puedes caminar, y si no, gatear..." pero "sigue moviéndote para ver el cambio que quieres ver en tu comunidad, en tu entorno", ha finalizado, antes de entregar ejemplares de sus dos libros publicados al presidente extremeño.