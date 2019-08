Vara anuncia la convocatoria del Pacto por el Ferrocarril y planteará en septiembre una reunión con el Gobierno

Publicado 27/08/2019 14:28:58 CET

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado una próxima convocatoria del Pacto por el Ferrocarril y ha avanzado que planteará al Gobierno de España en septiembre una reunión para ver "el itinerario a partir de ahora".

En esta línea, Fernández Vara ha abundado que en la reunión del Pacto por el Ferrocarril se analizarán las propuestas de aquí al año 2021 de finalización de cada uno de los tramos y puesta en marcha de los nuevos servicios.

Así, y a preguntas de los medios, Vara ha mostrado el "absoluto rechazo" del Ejecutivo regional a las incidencias registradas en los trenes de la región estos últimos días, por lo que, como ha informado, se ha solicitado una reunión con responsables del Ministerio de Fomento y Renfe para "que esto no vuelva a suceder".

No obstante, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vara ha reconocido que "algo mejor se está que antes de que antes de que se cambiaran todas las máquinas", al tiempo que ha recordado el elevado número de incidencias que se registraron el pasado verano.

"La situación es mejor pero obviamente no es la que a nosotros nos gustaría, ni muchísimo menos. Vamos a seguir siendo reivindicativos, ahora que viene el Día de Extremadura más todavía, porque creo además que hemos hecho un proceso de reivindicación desde Extremadura que ha llegado a todos los rincones de España", ha recalcado.

En esta línea, ha incidido en que la Junta seguirá con la exigencia de que "cuanto antes" terminen las obras del tren de altas prestaciones y se pueden cumplir los plazos para que a finales de 2020 todas las obras de infraestructuras en suelo extremeño puedan estar terminadas para que la realidad en 2021 "pueda ser diferente".

También, y preguntado por las críticas del PP por el grado de ejecución de la inversión en materia ferroviaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, Vara ha dicho que "van con un año y medio de retraso".

"Yo comprendo que para el Partido Popular de Extremadura tiene que ser duro ver el nivel de inversión que en estos momentos hay, después de tanto predicar y dar tan poquito trigo, pero van con un poco de retraso porque todo lo que en el Pacto por el Ferrocarril se comprometió a licitar está licitado", ha indicado.

Al mismo tiempo ha recalcado que cuando una formación, en este caso el PP, abandona el Pacto por el Ferrocarril "no se entera de la misa la media". "Si quieren que sigan por ese camino. Tienen 20 diputados, se acabarán quedando en 10, si siguen jugando a la política de mercadillo acabarán por el camino por el que van, que sigan por ese camino. Será para Extremadura una mala noticia, porque yo preferiría tener una oposición seria", ha apuntado.

TRANSPORTE POR CARRETERA

Por otra parte, y preguntado por la situación del transporte de viajeros por carretera tras el cambio de empresa al resolverse un concurso, el presidente de la Junta de Extremadura ha explicado que "ninguna de las rutas que se han visto alteradas obedecen al concurso".

De esta forma, ha incidido en que las rutas que estaban en el concurso siguen operando con otro operador, a lo que ha añadido que, a partir de este momento, cualquier otra empresa tiene la oportunidad de poder optar a rutas.

De hecho, ha informado de que el Ejecutivo regional tiene información de empresas interesadas e incluso algunas, ha dicho, han presentado iniciativas y en los próximos días "parece que otras" presentarán ofertas para cubrirlas.

También ha indicado que si alguna de las rutas que se queden sin cubrir porque "a nadie le interese" se entiende que es "imprescindible" se procederá a intentar incorporarlas a la obligación de servicio público en el futuro.

"No estamos en un proceso terminado, que las que hayan dejado de operar ya no vuelvan a operar, no, de las que han dejado de operar algunas van a volver a operar pero con otro operador", ha indicado.