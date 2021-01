Vara insiste en que la vacunación en los primeros días se hizo con "prudencia" hasta ver posibles efectos

Extremadura ha administrado hasta la pasada medianoche 14.306 dosis y se han vacunado a 2.100 sanitarios de la región

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha ratificado en que la vacunación contra la Covid en residencias se hizo con "prudencia" en los primeros días hasta ver posibles efectos y en ningún caso, ha precisado, por "comodidad".

"Ahora que estamos terminado de vacunar en las residencias y que estamos ya iniciando de manera notable la vacunación del personal sanitario me ratifico en nuestra prudencia de los primeros días", ha aseverado el presidente sobre el porcentaje de vacunas administradas por la región.

En esta línea, ha remarcado que "tan importante" como vacunar más es "seguir haciéndolo bien" y ha asegurado sobre las vacunas administradas que se han aprobado en un espacio "excepcionalmente corto" y, como responsables públicos, se debía tener una "prudencia inicial" hasta ver cómo reaccionaban los primeros vacunados.

"Entiendo y asumo quien no lo haya entendido y entiendo y asumo las críticas pero me ratifico en que era la estrategia adecuada, ser prudentes en los primeros días para asegurarnos ahora que podemos adoptar un ritmo mayor sin que eso vaya a tener ningún tipo de circunstancia", ha asegurado.

El presidente de la Junta ha realizado estas declaraciones este miércoles en una rueda de prensa en la que se han dado a conocer nuevas medidas para controlar la evolución de la pandemia en Extremadura, acompañado por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, y el consejero de Economía, Rafael España.

En esta línea, ha reconocido que puede que alguna residencia se quede "para atrás" en el proceso de vacunación al tener positivos, pero ha abundado que la región va a mantener la planificación, con la que se conseguirá esta semana tener vacunadas a las residencias y, si se sigue el ritmo de las primeras jornadas de vacunación a los sanitarios, se tendrá "muy avanzada" la vacunación de este colectivo.

"Quienes están haciendo esta planificación no somos los tres que estamos aquí, son los expertos en salud pública que están dirigiendo la planificación de las vacunas. No son Vara y Vergeles los que deciden cuando se vacunan y cómo cada uno", ha afirmado.

Asimismo, Fernández Vara ha insistido en que no se tenía experiencia ni conocimiento previo de la vacuna y, desde el "rigor", se ha entendido que era "bueno" esperar en los primeros días hasta ver los efectos, bien en forma de reacción adversa o de efectos colaterales.

De esta forma, y una vez comprobado que no se han registrado reacciones, se ha agilizado la implementación de la vacuna sin modificar el plan de vacunación, ya que esta semana concluirá la vacunación en residencias, excepto en las que tengan positivos, y ya se ha iniciado la vacunación de los sanitarios.

"Me gustaría que nadie dudara de la firme voluntad. Podemos cometer aciertos y errores, pero yo no me perdonaría en la vida que alguien estimara que lo habíamos hecho por comodidad", ha indicado.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha recalcado que, a excepción de la residencia Los Olivos en Mérida, afectada de coronavirus después de la primovacunación, se podrá seguir con la vacunación en segunda dosis planificada.

De la misma manera, ha informado de que hay en estos momentos unas 20 residencias en la región con algún brote, aunque en esos centros no se había empezado a administrar la vacuna.

En esta línea, hasta la pasada medianoche, Extremadura había administrado 14.306 dosis y se llevan vacunados hasta las 15,00 horas de este miércoles a 2.100 sanitarios extremeños.