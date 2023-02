Vara ve "muy difícil" acordar que gobierne la lista más votada en España por la "falta de sintonía" de la política

MADRID/MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que sería "bueno" que se pudiese acordar como una "opción de futuro" el que gobierne la lista más votada en España siempre que "todos" los partidos se comprometiesen a ello, aunque ve "muy difícil" que eso pueda ser "realidad algún día" debido a la "falta de sintonía" existente en estos momentos en la política español.a

"Está muy bien decir estas cosas (que gobierne la lista más votada) pero bien haríamos en que alguna vez las viéramos hechas", ha señalado Fernández Vara, quien ha reconocido que él ve "muy difícil con la falta de sintonía que hay en estos momentos en la política española, fundamentalmente en la madrileña, que eso pueda ser realidad algún día".

En este punto, en una entrevista este lunes en el diario digital El Confindencial, recogida por Europa Press, el presidente extremeño ha considerado que "sería bueno el que pudiera ser una opción de futuro el que pudiera gobernar la lista más votada" siempre que --añade-- "todos" los partidos se comprometieran "a que fuera así", pero ha señalado que a su juicio "evidentemente falta muchos años para que en España eso pueda ser una posibilidad".

Preguntado así sobre su postura acerca de que gobierne la lista más votada, ha señalado también que "es algo que podría ser intrínsicamente bueno pero que sólo se pone encima de la mesa cuando llegan las elecciones y las encuestas no te dan la mayoría para poder gobernar sólo".

Así, ha recordado que en las pasadas elecciones "el PP pidió que gobernara la lista más votada" y, por ejemplo, en la ciudad Badajoz la lista más votada fue el PSOE pero finalmente el gobierno lo ha ostentado el PP durante dos años y Ciudadanos otros dos años, y además "el que el alcalde que era de Ciudadanos se ha pasado al PP".

EXPECTATIVAS DE PODEMOS Y VOX EN EXTREMADURA

Por otra parte, preguntado sobre si está preocupado porque en Extremadura el PSOE pueda llegar a necesitar a algún otro partido para gobernar en la siguiente legislatura y Podemos estuviera al límite de poder contar o no con representación en la Asamblea, Fernández Vara ha señalado que "en Extremadura está más cerca de que no lo supere Vox a que no lo supere Podemos" el umbral necesario para contar con diputados.

Sobre este respecto, ha explicado que, según encuestas "muy recientes" que dice que él tiene, "Podemos está consolidado, tiene un voto consolidado en Extremadura", entre otras razones porque el PSOE no es un partido que se limite "sólo al voto exclusivo de la izquierda" sino que es la formación "también de gente más moderada, más centrada, más serena, más sosegada de Extremadura", lo que hace que se deje "un hueco" a la izquierda que "Podemos lo cubre perfectamente".

Finalmente, sobre Vox, el presidente de la Junta ha dicho que "estaba muy fuerte" en Extremadura "hace unos meses", de tal modo que el año pasado por estas fechas estaba "fortísimo", pero "en estos momentos no tanto".