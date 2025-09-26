Un varón de 84 años eleva a 18 los casos de fiebre del Nilo registrados en Extremadura este año

Archivo - Imagen de recurso de un mosquito - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura detectado en un varón de 84 años perteneciente al Área de Salud de Mérida y que se encuentra ingresado en el hospital de la capital autonómica.

En total, se han registrado 18 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos y dos fallecidos y en este momento seis pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva.

En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo en la región y tres fallecidos, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de la comunidad para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

De igual modo, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.

El Servicio Extremeño de Salud recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.