Una varón de 88 años resulta herido con quemaduras al intentar sofocar un incendio en Herrera del Duque

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 88 años ha resultado herido con quemaduras cuando intentaba sofocar un incendio en el camino vecinal de Las Jaras en Herrera del Duque (Badajoz).

Una llamada al 112 sobre las 18,30 horas de este pasado lunes informó de este suceso, hasta donde se desplazó una unidad medicalizada, un helicóptero sanitario, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil y una dotación de servicio y agentes del medio natural del Infoex.

El herido, que presentaba quemaduras en una "amplia zona" de su cuerpo, fue trasladado en estado grave hasta el Hospital Don Benito-Villanueva, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.