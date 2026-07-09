Un varón sufre policontusiones tras un accidente de tráfico en Eljas (Cáceres)

CÁCERES, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón presenta policontusiones tras un accidente de tráfico sufrido con un vehículo este jueves, día 9, en Eljas (Cáceres).

El suceso, en el que también se ha visto implicada una mujer que ha resultado ilesa, ha tenido lugar sobre las 5,50 horas de esta pasada madrugada en el punto kilométrico 0.200 de la CC-102, en Eljas.

Según los datos aportados por el Centro 112, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente, el varón herido ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital de Coria.

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una ambulancia convencional del SES, medios del centro de salud de Valverde del Fresno, una patrulla de la Guardia Civil, bomberos del Sepei, y un equipo de conservación de carreteras.