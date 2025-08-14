Los vecinos de Villagarcía de la Torre reciben un mensaje masivo de ES-Alert para que se confinen en sus casas

Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura ha realizado un envío masivo de mensajes ES-Alert para que las personas que se encuentran en Villagarcía de la Torre (Badajoz) permanezcan confinadas en sus viviendas por riesgo de humo provocado por el incendio forestal de Pallares.

Así, el Centro 112 ha pedido a los ciudadanos que eviten salir del pueblo por sus medios y que sigan las instrucciones de los servicios de emergencia.

En estos momentos, la comunidad autónoma de Extremadura tiene seis incendios activos y preocupa "especialmente" el de Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas.

"Hemos procedido a la evacuación de 40 personas y vamos a utilizar ES-Alert para confinar Villagarcía de la Torre", ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.