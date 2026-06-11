Las Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez estarán en riesgo amarillo por altas temperaturas este viernes

Archivo - Un hombre llena una botella de agua de una fuente. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las zonas de las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y de Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, permanecerán este viernes, 12 de junio, bajo aviso amarillo ante el riesgo por altas temperaturas, que pueden alcanzar los 38 y 37 grados centígrados, respectivamente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado sendos avisos de nivel amarillo que estarán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas.

En España, las altas temperaturas, el oleaje y las rachas de viento pondrán en aviso este viernes a zonas de Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia en un día en el que Cádiz alcanzará el nivel naranja por olas y por rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora (km/h).

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico indica que las máximas subirán en la mitad norte, el norte de la meseta sur y Extremadura, la Comunidad Valenciana y Baleares, ascensos que serán notables en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia. De hecho, se podrán superar los 35ºC en el cuadrante suroeste y en el oeste de Galicia e incluso los 37-38ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Por el contrario, las mínimas subirán en la mitad norte y en el suroeste; en el Cantábrico, noreste y sureste se esperan descensos ligeros o pocos cambios. Se prevén noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. Asimismo, se prevé un aumento de las temperaturas en Canarias, sobre todo en medianías y cumbres.