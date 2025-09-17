Veinte rutas de bus escolar no se prestan en Extremadura y otras 26 solo hacen la vuelta el primer día tras el acuerdo

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los datos recabados por la inspección educativa señalan que este miércoles, primer día tras cerrarse el acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas que prestan el servicio del transporte escolar, ha habido veinte rutas que no se han realizado y otras 26 que solo lo han hecho en el trayecto de vuelta tras finalizar las clases.

En concreto, a primera hora de la mañana se han registrado un total de 46 servicios que no se han prestado, indican fuentes de la Junta de Extremadura a Europa Press.

Tras mantener un contacto con las empresas, señalan desde el Ejecutivo regional, finalmente han logrado cubrir a mediodía 26 rutas que no se habían podido prestar por la mañana.

Una vez finalizada la jornada lectiva, la Consejería de Educación tiene conocimiento de un total de 20 incidencias en rutas que no han cubierto ni a la ida ni a la vuelta del alumnado que utiliza este servicio.

Cabe recordar que hasta este pasado martes, y desde que comenzara el curso escolar el pasado jueves, no se estaban prestando más de 200 rutas escolares en la región, que afectaban a aproximadamente 5.000 alumnos.

En cuanto a las causas de estas incidencias, desde la Consejería de Educación indican que son las propias empresas las que deben señalar los motivos por los que no se han prestado estos servicios.