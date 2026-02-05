Una veintena de carreteras de la provincia de Cáceres se ven afectadas por las intensas lluvias y nevadas

1049007.1.260.149.20260205122349 La Guardia Civil vigila las carreteras afectadas por las lluvias - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 carreteras de la provincia de Cáceres se encuentran a estas horas afectadas por las intensas lluvias o nevadas de los últimos días, y que han provocado cortes totales o parciales.

Así, y según los datos aportados por la Guardia Civil, en estos momentos hay dos puntos de corte de la autovía A-5 por socavones, uno de ellos en el carril izquierdo entre los kilómetros 244 y 244,800 en sentido Badajoz, y otro en el kilómetro 240, en el carril derecho en dirección Madrid.

Además, está cortada al tráfico la CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor) entre el kilómetro 3,400 al 3,900, por anegamiento de la vía por lluvia intensa, así como la CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas), por nieve en calzada.

También están cortadas por nieve la CC-224 De Hervás por el puerto de Honduras entre los kilómetros 0 al 31,300; la CC-242 de Piornal a Garganta la Olla, mientras que la CC-350 de Trujillo a Ibahernando continúa cortada por un socavón a la altura del kilómetro 15.

Además, el kilómetro 147 de la N-521, en el Cruce de los Manzanos en el acceso a las Casiñas hay agua que cruza la carretera, al igual que en el kilómetro 13 de la EX-355, y los kilómetros 4 y 13 de la CC-344, una situación comunicada al 112.

También en el kilómetro 24 de la N-523 el agua acumulada en las cunetas inunda parcialmente la calzada, mientras que la carretera de Valdefuentes a Albalá está cortada por agua en la calzada, al igual que el acceso cortado a la urbanización Cuartos del Baño.

A estas horas permanece cortado un carril izquierdo de la A-5, en sentido Badajoz, entre los kilómetros 244 y 244,800 por un socavón, sentido Badajoz, mientras que la CC-151 de Vegaviana a Moraleja también está cortada por inundación de calzada.

También CC-157 de Coria a Casillas de Coria tiene afectado un carril por balsa de agua y desprendimiento de tierra en un carril, mientras que en la EX-322 en la entrada a Casar de Cáceres, está cortada por calzada inundada.

La carretera CC-162, de Torrejoncillo a Holguera, cortada por inundación de calzada, al igual que el camino general Nº4, entre Valverde de la Vera y Barquilla de Pinares, y el número 8, entre los kilómetros 15 y 16, del término municipal de Tiétar.

Finalmente, la EX-108 en el kilómetro 90 en Coria, está cortado un carril por balsas de agua en la calzada, mientras que la CC-315 en Mata de Alcántara y la CC-215 en la entrada a Zarza de Granadilla, están cortadas por inundación de la calzada.