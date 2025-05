Una veintena de cuadrillas participa en el XIX Concurso de Albañilería de Cáceres, que se celebra el 24 de mayo

Tendrán que ejecutar un proyecto original diseñado por el arquitecto Pepe Ulecia

CÁCERES 14 (EUROPA PRESS)

Una veintena de cuadrillas, una de ellas de mujeres y ocho procedentes de alumnos de la Fundación Laboral de la Construcción, participará en el XIX Concurso de Albañilería 'Cáceres Patrimonio de la Humanidad', que tendrá lugar en la avenida de España de la capital cacereña el sábado 24 de mayo, a partir de las nueve de la mañana.

Se trata del concurso más antiguo del país ya que lleva celebrándose 76 años, desde 1950, aunque cumple su décimo novena edición desde que es organizado por la Federación de Empresarios de la Construcción de la provincia de Cáceres (Fecons).

La mayoría de las cuadrillas provienen de Extremadura aunque también alguna llega de otras Comunidades Autónomas (CCAA) para desarrollar, en un tiempo de unas cuatro horas, un proyecto diseñado por el arquitecto Pepe Ulecia que, en esta ocasión, no representa un elemento de la arquitectura popular sino un diseño original que evoca a su niñez, según ha explicado en la presentación del concurso.

En dicha presentación han participado, además de Ulecia, el presidente de Fecons, Carlos Izquierdo; el diputado de Infraestructuras de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolas; y el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo.

La cuadrilla ganadora se embolsará 3.000 euros de premio, mientras que la segunda se llevará 2.000, y la tercera clasificada, 1.000 euros. Además, habrá un premio para la cuadrilla joven (menores de 30 años), dotado con 350 euros, y el resto de participantes recibirán 160 euros.

"Este concurso no es una cita solamente profesional, es toda una tradición en nuestra ciudad y lo más importante es un evento que pone en valor un oficio fundamental para el desarrollo económico y además uno de los oficios donde más se viene demandando la mano de obra, como es la albañilería", ha dicho el concejal Víctor Bazo en la presentación.

Bazo ha recordado que al ocuparse la zona de los impares de la avenida de España, situada entre la calle Doctor Marañón y Antonio Silva, ese día se modificará el recorrido de las líneas de autobuses 1, 2, 3, 4 y 5, que se desviarán por Gil Cordero hacia Virgen de Guadalupe, hasta conectar de nuevo su recorrido a través de la avenida Clara Campoamor.

Por su parte, el diputado provincial Luis Fernando García Nicolás ha destacado la importancia de este concurso para el sector de la construcción. "Sirve para poner en valor este tradicional oficio, que en estos momentos tiene esos déficits en la mano de obra y ese encarecimiento de todos los materiales de la construcción, debido a la situación internacional", ha señalado.

Respecto al proyecto que tendrán que ejecutar las cuadrillas participantes y que no se desvela hasta minutos antes de comenzar el concurso, García Nicolás ha pedido que "no sea demasiado difícil para que lo puedan terminar y todos podamos ver cómo se finaliza ese trabajo", ya que en otras ediciones, debido a la complejidad en la ejecución, no se ha podido concluir el trabajo.

APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES

García Nicolás ha insistido en la necesidad de que las administraciones y las asociaciones de empresarios apoyen el sector para que la gente, sobre todo los jóvenes, lo vean atractivo y una posible salidad al desempleo, ya que aunque la prefabricación está irrumpiendo con fuerza, "muchas de las labores de la construcción es imposible hacerlas en naves industriales", ha recalcado.

"Desde las administraciones tenemos que estar dispuestos a seguir apoyando al sector para que siga creciendo de una forma sostenible y tenemos que ser capaces, sobre todo, de conseguir la mano de obra, impulsar la formación y que las empresas sean capaces de generar acciones para ese relevo generacional tan importante", ha dicho el diputado.

También se ha referido a las obras que impulsan las administraciones como la Diputación Provincial que va a acometer una importante rehabilitación de su patrimonio, para adecuar los edificios, muchos de ellos antiguos, a las normativas energéticas y de accesibilidad, por lo que el desarrollo de estas obras también será un filón de empleo y desarrollo del sector de la construcción.

Por su parte, el presidente de Fecons, Carlos Izquierdo, ha incidido en que este concursto es "un escaparate" para el sector de la construcción que sigue necesitando ese relevo generacional. Así, ha mostrado su satisfacción por que en esta edición se cuente con ocho cuadrillas formadas por alumnos de la Fundación Laboral de la Construcción, por lo que "va a haber un porcentaje muy importante de gente joven".

Y es que por la Fundación Laboral de la Construcción pasaron el año pasado cerca de 4.000 alumnos por lo que Izquierdo ha asegurado que "es un orgullo" que parte de ese alumnado participe este año en el concurso de albañilería.

Respecto al proyecto que deben ejecutar los concursantes, se trata de un diseño elaborado por Pepe Ulecia que no será un monumento o un elemento como un arco o una bóveda, como venía siendo tradicional, sino que este año la organización ha decidido que tenía que ser un elemento original. "Yo he dado rienda suelta a la imaginación", ha explicado Ulecia, que asegura que ha disfrutado haciendo este boceto que le rememora su niñez.