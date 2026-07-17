Las ventas de la industria crecen en Extremadura un 4,4% en mayo en tasa interanual

Fábrica Entrepinares, a 16 de julio de 2026, en Vilalba, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MÉRIDA/MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria ha crecido en Extremadura un 4,4 por ciento en mayo respecto al mismo periodo del año anterior, 1,2 puntos más que la media nacional, que fue del 3,2 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+12,8%), Murcia (+11,4%) y País Vasco (+9,2%) han sido las que han registrado mayores subidas en la cifra de negocios en mayo, mientras que en el lado contrario se han situado Baleares, Aragón y Cantabria con las caídas más grandes de un 20,6 por ciento, 5,7 por ciento y un 4,1 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,3 por ciento en Extremadura, 0,8 puntos de diferencia con la media nacional (3,1%).

En el conjunto del país, la cifra de negocios de la industria ha subido un 3,2 por ciento en mayo en relación al mismo mes de 2025, con lo que encadena tres meses de alzas consecutivas.

En concreto, con este avance, las ventas de la industria encadenan tres meses de ascensos interanuales tras el repunte del 9,7 por ciento registrado en marzo y el avance del 11,2 por ciento de abril.

Los mayores ascensos interanuales por actividades se los han anotado las coquerías y el refino de petróleo (+55,3%), la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y telecomunicaciones (+42,5%), y la fabricación de productos electrónicos de consumo, instrumentos de óptica y equipo fotográfico (+17,9%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la facturación en el quinto mes del año se han registrado en la industria del tabaco (-2,9%), la fabricación de aparatos domésticos (-14,1%) y la fabricación de productos de molinería, almidones y alimentación animal (-11%).