Las ventas de la industria se incrementan en Extremadura un 2,8% en diciembre, por encima de la media nacional

MÉRIDA/MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria creció en Extremadura un 2,8% en diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,3 puntos más que la media nacional, que fue del 1,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aragón (+6,4%), Canarias (+5,7%) y Asturias (+5,2%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en diciembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Castilla y León y Murcia con las caídas más grandes de un 9,9%, 3,3% y un 2,3%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,9% en Extremadura, 1,4 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

