El VI Festival Flamenco de Guareña (Badajoz) amplía su programación a tres jornadas y eleva sus premios

Presentación del VI Festival Flamenco de Guareña (Badajoz) - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival Flamenco de Guareña, que este año se celebrará este fin de semana, del 28 al 30 de agosto, en la Plaza de San Gregorio de dicha localidad pacense amplía su programación a tres jornadas y eleva los premios del concurso.

Durante la presentación este jueves de la cita, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, ha puesto en valor la "profunda conexión cultural" del territorio con este arte universal.

"El flamenco está en nuestras raíces, en nuestros pueblos, en nuestras plazas, en nuestras peñas, en nuestras voces y en nuestras manos, ya que forma parte de la identidad de nuestra tierra y de una manera de entender y de vivir la cultura que se ha transmitido de generación en generación", ha expresado.

A su vez, la técnica de Turismo del Ayuntamiento de Guareña, Victoria Lozano, ha detallado la programación de este año. Entre las principales novedades destaca que el festival se celebrará durante tres jornadas, en lugar de dos como en años anteriores.

Como gran plato fuerte, el concurso de cante flamenco contará con la participación de 10 concursantes, que tendrán 20 minutos para interpretar dos cantes de la familia de los fandangos, un cante de compás y un cante libre.

Los premios del certamen han aumentado su dotación económica, estableciéndose en 1.000 euros para el primer premio, 400 euros para el segundo y 200 euros para el tercero.

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