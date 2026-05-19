Víctor Manuel Caro, nuevo secretario general de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación de la Junta

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Víctor Manuel Caro Gil ha sido nombrado como secretario general de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Socialees y Familia de la Junta de Extremadura, que está en manos de Vox tras el acuerdo de gobierno alcanzado por el PP.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes este decreto de nombramiento de Víctor Manuel Caro, para la Vicepresidencia que dirige Óscar Fernández Calle.

También ha sido aprobado el nombramiento de Miguel Ángel Sánchez-Rodilla Sánchez como director general de Promoción y Mantenimiento de Vivienda Pública de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.