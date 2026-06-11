Víctor Pinto expone en Badajoz fotografías que capturan la intimidad del rito taurino y los instantes previos a la lidia

Inauguración de la exposición 'Momentos' del fotógrafo Víctor Pinto. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Vaquero Poblador del palacio provincial de la Diputación de Badajoz ha acogido este jueves la inauguración de 'Momentos', una propuesta artística del fotógrafo Víctor Pinto que invita a sumergirse en la intimidad del rito taurino, a través de una colección de imágenes que capturan los instantes de espera, concentración, silencio y entrega de las grandes figuras del toreo en los momentos previos a la lidia.

La exposición 'Momentos', que podrá visitarse hasta el 4 de julio de manera gratuita, "funciona como un fiel espejo" donde confluyen la "rigurosa" formación técnica que se imparte en la Escuela y la sensibilidad artística del fotógrafo, celebrando de manera conjunta la vigencia de una tradición viva.

En este diálogo visual entre el objetivo y el alma, se inmortaliza no solo la belleza plástica del recogimiento, sino también valores fundamentales como el valor sereno, la responsabilidad y el compromiso, según señala la institución provincial en nota de prensa.

El acto de inauguración ha contado con la intervención del diputado del Área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, que ha destacado la "satisfacción" de abrir nuevamente la Vaquero Poblador y la diputación a la tauromaquia, una manifestación cultural "profundamente arraigada" en la provincia y que, además de su dimensión histórica y popular, "ha sido siempre una fuente inagotable de inspiración para las distintas disciplinas artísticas".

Durante su intervención, Cabezas ha ensalzado la capacidad de las 31 obras de la muestra de "reflejar la intimidad del rito, los gestos que preceden a la acción y las emociones que no siempre percibe el público desde sus asientos", convirtiendo cada fotografía en una ventana abierta a la memoria y en un fragmento de tiempo preservado para el futuro.

Por su parte, Víctor Pinto se ha mostrado "orgulloso" de poder enseñar su obra en un lugar tan reconocido en el ámbito cultural de la provincia, y ha asegurado que "no son las típicas fotos" sino que "van más allá, hechas con mucho respeto en momentos de máxima intimidad de los toreros". Su obra también rinde un homenaje explícito al legado de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz, referente nacional y cantera de figuras del toreo.

Con este tipo de muestras culturales, la Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con la difusión, promoción y conservación de la cultura taurina como pilar identitario de la región. "Nuestra provincia conoce bien esa realidad. Badajoz es tierra de dehesas, de ganaderías, de profesionales del campo bravo y de grandes nombres del toreo", ha recordado Cabezas, que ha subrayado que la presencia del toro forma parte esencial de nuestro paisaje y patrimonio.

Asimismo, la gestión del toro bravo y el ecosistema de la dehesa constituyen un motor económico de primer orden para el crecimiento y dinamización de los municipios pacenses, según la Diputación de Badajoz, que ha apuntado que, a través de iniciativas de cooperación local, impulsa el desarrollo económico rural y la generación de oportunidades de empleo vinculadas al territorio.

De este modo, se promueven herramientas clave para la fijación de la población en los pueblos de la provincia y se combate activamente el reto demográfico y la despoblación mediante la valorización de sus recursos autóctonos y culturales.