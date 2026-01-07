Villanueva de la Vera busca al agraciado con 4 millones de euros en la Bonoloto: "estamos alucinando"

La Administración de Loterías nº 1 de Villanueva de la Vera. - LOTERÍAS

MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El propietario de la Administración de Loterías nº 1 de Villanueva de la Vera, Ángel Ruiz Zabala, no sabe quien es el afortunado que ha ganado el premio de 4 millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este pasado martes, 6 de enero.

Un regalo que han dejado los Reyes a esta admnistración que, salvo un quinto premio en el Gordo de Navidad hace ya algunos años, nunca antes había entregado un premio tan elevado, y menos aún a un único acertante. "Estamos alucinando", ha reconocido en declaraciones a Europa Press el lotero un día después de dar "el bote que estaba estaba buscando" y que ha recaído en Extremadura.

Ángel Ruiz Zabala ha mostrado su alegría por dar el premio aun sin conocer quién es el afortunado, a quien no obstante señala que dará un "abrazo" si en algún momento decide dar el paso de desvelar su identidad.

Cae recordar que se trata del único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este martes, por el que recibirá un premio de 4.171.754 euros. La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 42, 24, 03, 23, 10 y 08. El número complementario es el 33 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.222.842 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 130.185,38 euros que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), situada en del Rey, 22.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 93 boletos premiados con 699,92 euros cada uno.