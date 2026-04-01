La Virgen del Mayor Dolor de Badajoz estrena una histórica "saya torera" de Manuel Benítez 'El Cordobés'

Virgen del Mayor Dolor de Badajoz con una saya torera de Manuel Benítez 'El Cordobés' - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Virgen María Santísima del Mayor Dolor procesionará esta tarde desde la iglesia de Santo Domingo de Badajoz, a partir de las 20,30 horas, luciendo una "saya torera" procedente de un traje de luces del torero Manuel Benítez 'El Cordobés'.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el prioste de la Hermandad de Santo Domingo, Sixto Galán, ha explicado que se trata de una saya "muy curiosa" perteneciente a un traje de hace 60 años "de grana y oro, bordado además ricamente con hilo de oro, lentejuelas y canutillos", y ha recordado que el propio torero se negó a venderlo.

"Una señorita de Boston le llegó a ofrecer 1.000 dólares de la época por el traje y él dijo que no, que le traía muchísima suerte, que le tenía muchísimo cariño y no estaba en venta", ha afirmado el prioste.

Así, según Galán, años después la saya llegó a Badajoz, donde permaneció "intacta" y "completamente hermética" hasta que la hermandad decidió adaptarla para la Virgen.

"Hablamos con un hermano de la Cofradía que es bordador, Daniel Castaño, porque teníamos muchas ganas de que la Virgen tuviera una saya torera de esta magnitud", ha señalado Galán, a lo que ha añadido que han realizado un trabajo "impecable" que "no ha dejado a nadie indiferente".

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