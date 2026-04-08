Las visitas al conjunto monumental de Mérida durante la Semana Santa aumentan un 12%, hasta las 27.254

Turistas en una calle de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27.254 personas han visitado el conjunto monumental de Mérida durante la pasada Semana Santa, lo que supone un incremento del 12 por ciento con respecto al año pasado.

Por su parte, las oficinas de turismo de la ciudad han atendido a 16.220 usuarios, un 2,20 por ciento más, mientras que el Museo Nacional de Arte Romano ha contabilizado 20.425 visitantes, lo que supone un incremento del 6,26 por ciento.

Unos datos que reafirman a Mérida como un "destino de referencia, combinando historia, cultura y tradición con una creciente capacidad de atracción turística", según el ayuntamiento, que realiza un balance "muy positivo" de esta pasada Semana Santa 2026, marcada por un "importante incremento de visitantes, la alta participación ciudadana y el brillante desarrollo de todas las Estaciones de Penitencia".

Además de los visitantes registrados, desde el ayuntamiento destacan la presencia de "cientos de personas" que han llegado a Mérida en visitas de un solo día para presenciar las procesiones, especialmente durante los días señalados, y que no están incluidos en el cómputo oficial, lo que "eleva aún más el impacto real de la Semana Santa en la ciudad", indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

El ayuntamiento ha felicitado a las Hermandades y Cofradías por "la solemnidad, el rigor y la brillantez" de unas Estaciones de Penitencia que han podido desarrollarse en su totalidad.

Por su parte, el turismo internacional se sitúa en 2.274 visitantes, con Portugal, Estados Unidos y Reino Unido como principales países de procedencia.

En cuanto a la ocupación, los hoteles han alcanzado una media del 95%, con cifras "especialmente altas" en el centro de la ciudad, alcanzando el 100 por ciento en muchos de los establecimientos, mientras que el área de autocaravanas ha registrado una ocupación del 88 por ciento, reflejando la diversificación del perfil turístico.

El consistorio subraya también el éxito de la participación ciudadana, con una ciudad "volcada en la calle y comprometida con una celebración que forma parte de su identidad". Asimismo, felicita y agradece el trabajo transversal de los distintos servicios municipales que han hecho posible el correcto desarrollo de la Semana Santa, entre ellos Policía Local, Comunicación, Parque Municipal, Parques y Jardines, Limpieza, el Centro Especial de Empleo La Encina, Urbanismo, Cultura y la Delegación de Semana Santa.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha señalado que "los datos evidencian el crecimiento de la Semana Santa de Mérida como motor turístico y cultural. Hemos vivido una edición extraordinaria, con una ciudad preparada para acoger a miles de visitantes y proyectar al exterior la calidad de nuestro patrimonio y nuestras tradiciones".

En definitiva, la Semana Santa de 2026 "reafirma a Mérida como un destino de referencia, combinando historia, cultura y tradición con una creciente capacidad de atracción turística".