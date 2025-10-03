Las visitas lírico-dramáticas del MUBA Badajoz hasta ahora restringidas a estudiantes se abren a todos los públicos

La Diputación de Badajoz presenta una nueva edición del proyecto 'Voces de un Museo' del MUBA. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las visitas lírico-dramáticas reservadas hasta ahora a los estudiantes dentro del proyecto 'Voces de un Museo' del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) se abrirán al público en general, con dos lunes reservados a más de 150 alumnos y el sábado día 25 con dos pases para el resto de interesados en esta iniciativa que aúna arte plástico y música.

De este modo, el espíritu del MUBA volverá a concentrarse en la iniciativa 'Voces de un Museo' que pone en marcha la Diputación de Badajoz para que el espacio museístico ofrezca otras sensaciones, como se ha puesto de manifiesto este viernes en la presentación de la programación para este año, que trae como novedad la posibilidad de que también lo disfrute la población que no forme parte de la comunidad educativa.

Desde 2016, estas visitas lírico-dramáticas se han reservado para los estudiantes de distintas etapas y el éxito ha despertado tanta demanda que ahora el MUBA reserva el sábado, día 25 de octubre, para dos pases al público general a las 19,00 y 20,45 horas.

El diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, ha afirmado en este sentido que el concepto de cultura que tiene la Diputación de Badajoz es aquel en el que "cabe todo el mundo y en el que, sobre todo, no importa la edad ni las posibilidades económicas". "Con 'Voces de un Museo' demostramos otra vez que nuestra vocación pasa por poner la cultura a disposición de todos y a todas, haciendo del museo un lugar inclusivo, dinámico y participativo", ha explicado.

Por su parte, la directora del MUBA, María Teresa Rodríguez, ha detallado en cuanto a los centros que protagonizarán esta edición que volverá a participar en este formato el Reino Aftasí, y que se suman la Facultad de Educación de la UEx, el Instituto Bárbara de Braganza y el Santo Ángel.

Además, ha avanzado la apertura de inscripciones para el sábado genérico desde este viernes y que la reserva se puede hacer a través del correo isantiagop@dip-badajoz.es. Solo se podrán reservar cuatro entradas por persona.

En total, más de 150 alumnos disfrutarán la unión entre arte plástico, e incluso la arquitectura del espacio, con la música que representa el momento cronológico de Pérez Rubio, Antonio Juez, Eugenio Hermosos y Luis de Morales, según indica la diputación pacense en nota de prensa.

El programa lírico lo ha dado a conocer la representante de la Asociación La Voz Cantante, Nuria Luengo, que ha detallado que incluye Bachiana Brasileira n.º 5 (aria) de Heitor Villa-Lobos; Habanera (ópera Carmen) de Georges Bizet; Aria de Venus (zarzuela Viento es la dicha de Amor) de José de Nebra; Un bel dì vedremo (ópera Madama Butterfly) de Giacomo Puccini; Jota del Cantarito (popular) arreglo de Sergio Fernández; y Soledad tengo de ti (villancico) de Juan Vázquez.

Por otro lado, Ricardo Cabezas ha mostrado su satisfacción por cómo quedan conectados los proyectos culturales de la diputación y por la "continuidad" que se le ofrece a los estudiantes del Conservatorio Superior 'Bonifacio Gil' y del Profesional 'Juan Vázquez' al ser los encargados de devolver la vida a esas composiciones.

Así, los cantantes serán las sopranos María Rodríguez y Patricia Santos, los tenores Sergio Fernández y Francisco José Carrillo y el barítono Pedro Pérez, además del pianista Francisco Javier Álvarez, mientras que la técnico del MUBA Irene Santiago será la encargada de dotar del contexto necesario esta selección del museo.