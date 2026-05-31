El Vítaly La Mar BCBadajoz asciende a Segunda FEB tras vencer al Pujol Mollerussa

El Vítaly La Mar BCBadajoz celebra su ascenso a Segunda FEB, a 30 de mayo de 2026, en La Granadilla (Badajoz). - VÍTALY LA MAR BCBADAJOZ

BADAJOZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de baloncesto Vítaly La Mar BCBadajoz ha conseguido este pasado sábado el ascenso a Segunda FEB tras vencer, con una "remontada épica", al Pujol Mollerussa.

El encuentro en el Pabellón de La Grandilla arrancó, según explica el club en un comunicado, con un ritmo "frenético" y un "acierto exterior sobresaliente" por parte de ambos conjuntos. En el primer tiempo, el equipo leridano consiguió cerrar tres puntos arriba frente al conjunto pacense (24-21), una diferencia que se agrandó al término del segundo cuarto, con diez puntos arribas (49-39).

Tras el descanso, ya en el tercer tiempo, la diferencia llegó a ampliarse doce puntos (61-49). Este fue el momento en el que el Vítaly comenzó a reaccionar y recortar la diferencia, hasta situarse a 67-60 al comienzo del cuarto tiempo.

Fue en los últimos tres minutos, y con un ajustado marcado 77-75, cuando el club pacense consiguió imponerse al equipo leridano 81-83, firmando así su ascenso a Segunda FEB.