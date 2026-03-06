Vox no apoyará a Guardiola en la segunda votación de su investidura porque "no hay acuerdo"

El líder de VOX en Extremadura, Óscar Fernández Calle, durante el debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha avanzado que su partido no apoyará a María Guardiola este viernes en la segunda votación de la investidura porque todavía "no hay acuerdo" entre PP y Vox para la gobernabilidad de la región.

"Si usted quiere que haya Gobierno con nosotros, tiene que quedar patente que hay más del doble de Vox", ha señalado Fernández Calle en la tercera sesión del debate de investidura celebrado este viernes en la Asamblea de Extremadura.

En su intervención, Fernández Calle ha reiterado que en Vox están dispuestos a apoyar su investidura como presidenta de la Junta "si hay acuerdo", tras lo que ha apuntado que "si no hay acuerdo, y ahora mismo usted sabe que no hay acuerdo, no lo haremos".

Por este motivo, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Vox "no va a apoyar hoy a la señora Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura".

(Habrá ampliación)