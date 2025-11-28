Vox no participará en la manifestación convocada el domingo por Feijóo porque es "una tomadura de pelo"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, atiende a los medios en Cáceres tras un acto enmarcado en la precampaña de las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre - EUROPA PRESS

CÁCERES 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha confirmado que su partido no participará en la manifestación convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para este domingo en Madrid porque se trata de "una tomadura de pelo".

"El Partido Popular, que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semana se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada. Así que nosotros no vamos a participar en esa tomadura de pelo. Nosotros estaremos personados en los juzgados, como estamos hasta ahora, para que el gobierno asuma su responsabilidad criminal", ha espetado.

En este sentido, Millán ha recordado que Feijóo convoca una manifestación el domingo para "protestar contra el Partido Socialista", pero el miércoles, día 3, "tiene como una especie de ponencia con el señor Page del Partido Socialista".

"Entonces aquí, ¿a qué estamos jugando?", se ha preguntado la diputada de Vox que ha visitado este viernes Cáceres para participar en una reunión con colectivos sociales enmarcada en la precampaña de las elecciones a la Asamblea de Extremadura el próximo 21 de diciembre.

Millán, acompañada por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha recordado que la semana pasada se acordó en el Congreso de los Diputados una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para incrementar el número de diputados con el apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista. "Entonces, ¿a qué está jugando el Partido Popular?", ha reiterado.

"Es que no se puede engañar así a los españoles. Si lo que tenemos delante es una mafia, pues es una mafia. O es que uno se sienta a charlar con la mafia. Lo que tiene que hacer el señor Page, si no está de acuerdo con su partido, es irse. Pero lo que no se puede hacer es que los dos grandes partidos, a estas alturas, sigan engañando a los españoles, cuando enfrente tenemos a un gobierno que se comporta como una absoluta mafia", ha subrayado.

En declaraciones a los medios se ha referido a que, en los últimos siete días, el país ha vivido "uno de los episodios más dantescos y lamentables de la ristra de despropósitos de este Gobierno absolutamente corrupto", en alusión a la condena del Fiscal General del Estado, "condenado por utilizar su poder para beneficiar al Gobierno", ha dicho, y a la entrada en la cárcel del exsecretario de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su asesor Koldo.

"Estamos ante un gobierno que es el fruto del pacto entre bandas, entre la banda del Partido Socialista y la banda de Otegi, tal y como han declarado. Casualmente toda la información que va saliendo resulta ser cierta", ha resaltado Millán, que ha insistido en que "estamos ante un gobierno absolutamente asfixiado por la corrupción que se dedica a cambiar las leyes a la medida de los delincuentes y que se dedica a premiar a los que son como Sánchez, a los que utiliza como sus esbirros para hacer el trabajo sucio".