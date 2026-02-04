Vox recuerda a Guardiola que "sólo ella" volvería a ser "responsable" de una repetición electoral en Extremadura

Archivo - Imagen de archivo del presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha recordado a la 'popular' María Guardiola que "sólo ella" sería "responsable" de una repetición electoral en la comunidad, después de haber convocado los comicios el pasado mes de diciembre "sólo porque pensaba que tendría mayoría absoluta".

Así, ha reprochado que Guardiola diga que "hay que hacerla presidenta cuanto antes y evitar unas elecciones" cuando en realidad "sólo ella volvería a ser responsable" si se tienen que repetir los comicios.

De este modo se ha pronunciado Fernández Calle en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, y en el que además recuerda que la 'popular' María Guardiola es la misma persona que "llamó (a Vox) racistas, xenófobos, machistas y homófobos", así como "la misma que dijo que no permitiría que entráramos (Vox) en los gobiernos".

También es "la misma que convocó elecciones sólo porque pensaba que tendría mayoría absoluta. "La misma que nos decía que no sabía qué pintábamos en la Asamblea. La misma cuyo consejero decía que nuestras propuestas las sacamos de la barra de un bar", ha añadido el portavoz parlamentario de Vox.

En este sentido, reprocha que esta misma persona (Guardiola) "dice ahora que hay que hacerla presidenta cuanto antes, y evitar unas elecciones" cuando, en realidad, "ella, y sólo ella, volvería a ser responsable".

El mensaje en redes sociales de Fernández Calle ha sido publicado esta mañana, después de que este pasado martes, día 3, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en unas declaraciones en Cáceres consideró que es "urgente" llegar a un acuerdo con Vox para formar gobierno en la región y no abocar a los extremeños a una nueva cita electoral.

Por ello, Guardiola pidió "responsabilidad" y "diálogo", además de una voluntad "en el fondo y en las formas" y atender a la proporcionalidad del resultado de las urnas el pasado 21 de diciembre.