Vox remarca que los PGEx 2026 han sido "muy estudiados" con el PP pero no descarta enmiendas parciales para "mejorarlos"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa - VOX

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, ha remarcado que los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2026 han sido "muy consensuados" y "muy estudiados" con el PP en su elaboración, aunque tampoco ha descartado que pudiera introducirse "alguna enmienda" parcial a los mismos para "mejorarlos".

"Los presupuestos han sido consensuados entre ambos partidos, Vox y el Partido Popular, han sido muy estudiados, y me reitero en que serán muy beneficiosos para Extremadura y para los extremeños. No quita que de haber alguna enmienda si hubiese para mejorarlos para perfilarlos, pues cuando llegue el momento se contemplará", ha señalado.

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Checa ha defendido los "efectos inmediatos" y "directos" en la "mejora de la calidad de la vida" de los ciudadanos que la presencia de Vox en los ejecutivos tiene, como a su juicio se demuestra en los Presupuestos extremeños para 2026 presentados por la Junta.

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