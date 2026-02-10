Vox sigue "con la mano tendida" al PP, al que pide "garantías" de que se produzca un "giro radical" en las políticas

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, ha recalcado que su partido sigue "con la mano tendida" al PP de cara a un acuerdo de gobernabilidad en la región, pero ha insistido en que el mismo debe propiciar un "giro radical" en las políticas y "garantías" de que se produzca.

Así se ha referido Sánchez-Ocaña Vara al término de la ronda de contactos del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, con los diferentes grupos y que ha concluido este martes con la propuesta de la 'popular' María Guardiola como candidata a la investidura a la Presidencia de la Junta, aunque de momento no cuenta con los apoyos suficientes para lograrlo.

En su intervención, el portavoz adjunto ha trasladado "tres ideas claves" sobre la situación actual que, aunque se han repetido "hasta la saciedad", algunos "no entienden o no quieren entender", entre las que ha destacado que "no existe a día de hoy ningún acuerdo" con el PP.

También se ha referido a que los "ataques no favorecen, sino que dificultan" un acercamiento entre las partes que integran una negociación. "Descalificaciones e insultos no solo no acercan a PP y Vox, sino que cada día que pasa y que esos insultos y descalificaciones se acrecientan, pues se alejan ambas partes de un posible punto de encuentro", ha apuntado

A ello ha unido que tampoco ayuda la "falta de transparencia", momento en el que ha aludido a que Vox se acababa de enterar que Guardiola "ha estado negociando o hablando con el Partido Socialista, buscando esa abstención que le permitiría ser presidenta".

"Nosotros lo hemos dicho muy claro, y lo volvemos a reiterar, que es o el PSOE o nosotros. Con lo cual, que se decidan de una vez y que muestre a Extremadura sus cartas. Nosotros no solo estamos aquí once, sino que representamos la voluntad de más de 90.000 extremeños que han puesto su confianza en ese cambio que Extremadura quiere y necesita", ha subrayado.

Del mismo modo, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea ha recalcado que su formación sigue "con la mano tendida" y con la "voluntad de acuerdo" pero ha insistido en que el mismo debe permitir el "cambio que Extremadura pidió en las urnas".

Por ello, y preguntado por si Vox acudiría a un nuevo encuentro con el PP, ha respondido de forma rotunda que "por supuesto", siempre que se haga una "proposición seria" y donde se debata "a ciencia cierta" el cambio que quiere llevar a efecto su partido.

Al respecto, ha indicado que Vox acudirá si se le llama y ha insistido en que debe ser la presidenta en funciones "quien se ponga en contacto" con el presidente y portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle.

(Más información en Europa Press)