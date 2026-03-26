La XIV Torrijada Popular de Mérida repartirá este domingo 3.000 porciones con opciones sin gluten ni lactosa

Presentación de la 14ª Torrijada Popular de Semana Santa, organizada por la Cadena COPE - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Torrijada Popular de Semana Santa, organizada por la Cadena COPE Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, celebrará este Domingo de Ramos su décimo cuarta edición en la Plaza de España, en la que se repartirán de forma gratuita 3.000 torrijas con opciones sin gluten y sin lactosa.

Este evento, que alcanza su decimocuarta edición y se desarrollará a partir de las 17,30 horas, ha sido presentado este jueves por la delegada de Semana Santa y Año Jubilar, Ana Aragoneses; el director de COPE Extremadura, José Enrique Pardo; y el cocinero del Catering Vía de la Plata Pepe Valadés.

La delegada municipal ha destacado que se trata de "una de las citas más esperadas de la Semana Santa emeritense porque une convivencia y tradición local".

Asimismo, ha subrayado que este evento transciende lo gastronómico para convertirse en "una forma de hacer ciudad, de abrir nuestras puertas a los visitantes y de mostrar con orgullo la riqueza cultural, patrimonial y humana de Mérida".

Además, ha agradecido a la Cadena COPE Extremadura y al Catering Vía de la Plata su compromiso por "hacer posible que esta tradición continúe todos los años", así como a todas las personas que con su "esfuerzo y dedicación contribuyen a que este día sea un éxito".

La edil municipal ha invitado a la ciudadanía de Mérida a participar este Domingo de Ramos y ha animado a los visitantes a que "vivan el momento y disfruten de nuestras calles y tradiciones".

Por su parte, el director de COPE Extremadura, José Enrique Pardo, ha recordado el pregón de Semana Santa a cargo del periodista Paco Vadillo, en el que se hizo mención del evento. Así, Pardo ha demostrado su orgullo por cumplir "14 años siendo partícipe de esta tradición que sigue creciendo".

Además, ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida su apoyo logístico y la colaboración de las empresas como el Templo de los Arroces de Andrés Álvarez y la labor del cocinero Pepe Valadés, a quienes ha reconocido "los años que nos han acompañado elaborando estos dulces y haciendo sabrosa la Semana Santa".

El cocinero del Catering Vía de la Plata Pepe Valadés ha adelantado que este año se repartirán las tradicionales 3.000 torrijas y, además, se ofrecerá una unidad adicional cuya elaboración será "innovadora" y supondrá una "sorpresa que se revelará ese mismo día".

Finalmente, Valadés ha expresado que, cuando se mezclan leche, canela, azúcar y huevo, este dulce típico se convierte en "algo especial" en el paladar, que nos hace "recordar con ilusión nuestra infancia y la gran Semana Santa de Mérida".