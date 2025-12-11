La XVII San Silvestre de Mérida se celebra el 30 de diciembre con tres circuitos urbanos para todas las edades

Presentación de la XVII Carrera San Silvestre de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XVII San Silvestre de Mérida, organizada por el Club de Atletismo Mitreo, tendrá lugar el próximo 30 de diciembre a partir de las 18,30 horas, con salida y llegada en la calle Félix Valverde Lillo, con tres circuitos urbanos dirigidos a todas las edades.

Este evento, de carácter lúdico y competitivo, ha sido presentado este jueves por el delegado de Deportes, Antonio Marín; el secretario general del club, Ricardo Fernando Ceballos; la tesorera de la entidad, Marisol Ulla; y el director del Hospital Casaverde Extremadura, Francisco Javier Rubio Blanco.

El delegado municipal ha señalado que la carrera es abierta al público, desde niños pequeños hasta personas mayores, con recorridos de 150, 750 y 4.000 metros, que va a permitir a los participantes "correr de manera divertida en grupos y premiará los mejores disfraces, siendo la única prueba del año que combina deporte y diversión".

La prueba, ha explicado el secretario del club, Ricardo Fernando Ceballos, contará con tres modalidades. Así, a las 18,30 horas se realizará la caminata para mayores, y a las 19,30 horas tendrá lugar la primera carrera de aproximadamente 150 metros para los más pequeños, que recorrerá la calle Félix Valverde Lillo y finalizará al inicio del mercado de Calatrava.

La segunda será a las 19,45 horas con una distancia de 750 metros aproximadamente y discurrirá por la calle Félix Valverde Lillo, calle Camilo José Cela, calle Arzobispo Mausona, calle Almendralejo, travesía Almendralejo, calle Alvarado, calle Trajano y calle Félix Valverde Lillo.

La última carrera comenzará a las 20,20 horas con una distancia de 4.000 metros aproximadamente, que discurrirá por la calle Félix Valverde Lillo, calle Camilo José Cela, avenida de Extremadura, avenida de Juan Carlos I, cambio de sentido en la rotonda del Padre Panero, de vuelta por la avenida de Juan Carlos I, avenida de Extremadura, calle Almendralejo, paseo de Roma, calle del Puente, plaza de España y calle Félix Valverde Lillo.

Asimismo, Ceballos ha anunciado que la entrega de premios tendrá lugar a las 21,00 horas y habrá un total de 42 trofeos para los vencedores y los más pequeños recibirán una medalla por participar, mientras que en la carrera general de cuatro mil metros, destinada a adultos, habrá tres distinciones especiales.

Además, se otorgará un premio económico en la carrera general, 200 euros para el primer clasificado, 150 para el segundo, 100 para el tercero, 50 para el cuarto y 50 para el quinto, tanto en categoría masculina como femenina.

También se premiarán los mejores disfraces, con premios individuales de 100 euros para el primero, 75 para el segundo y 50 para el tercero, mientras que en la categoría de grupo se otorgarán premios a los cinco mejores, siendo 200 euros para el primero, 100 para el segundo y 50 para el tercero.

Cabe recordar que las personas que se disfracen en grupo deberán estar "correctamente" inscritas, ya que solo los registrados podrán ser valorados; de lo contrario, no se podrán premiar, aunque sean "excelentes", ha concluido el secretario.

Por su parte, la tesorera de la entidad, Marisol Ulla, ha recordado que el periodo de inscripción estará abierto hasta el 22 de diciembre a las 23,59 horas, y que los interesados podrán registrarse a través de la página web de ChipSerena o de forma presencial en los establecimientos Deportes PirronSport y Her, con un precio de 8 euros para la caminata y carrera general y 4 euros para el resto de pruebas.

Además, las personas que se inscriban a última hora podrán hacerlo hasta el 26 de diciembre a las 23,59 horas con un precio de 10 euros; una vez cumplido este plazo, no se admitirán más solicitudes.

Asimismo, la entrega del dorsal será el mismo día de la carrera, desde las 10,00 hasta las 14,00 horas, y desde las 16,00 hasta las 18,30 horas, en la esquina situada entre las calles Trajano y Félix Valverde Lillo, junto al colegio.

"Los dorsales correspondientes al periodo de inscripción ordinario irán personalizados, y los 1.300 participantes que los recojan recibirán un gorro conmemorativo de la prueba, alusivo a estas fiestas", ha explicado Ulla.

De igual modo, la organización dispondrá de un equipo médico sanitario durante el desarrollo de las diferentes pruebas y caminata, y los participantes estarán cubiertos por seguros de responsabilidad civil y de accidente.

Finalmente, el director del Hospital Casaverde Extremadura, Francisco Javier Rubio Blanco, ha agradecido al Club de Atletismo Mitreo y al Ayuntamiento de Mérida por permitirles participar como patrocinadores durante los últimos diez años, y ha manifestado su "orgullo" por ello.

"Este tipo de actividades, que combinan el ocio y el deporte, son una excelente manera de promover hábitos de vida saludable y prevenir daños cerebrales", ha concluido Blanco.