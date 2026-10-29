El XXXII Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán de Fuente de Cantos repartirá 11.000 euros en premios

Archivo - Exposición de obras del XXXI Premio Francisco de Zurbarán de Fuente de Cantos. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ), 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuente de Cantos ha convocado el XXXII Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán, que repartirá 11.000 euros en premios.

Se trata de una de las citas culturales más destacadas de la localidad, que vuelve a situar en el centro de la creación artística la figura del ilustre pintor del Siglo de Oro español, nacido en esta villa pacense.

El certamen reafirma la apuesta de la localidad por la promoción de las artes plásticas y la difusión del legado de Francisco de Zurbarán, una figura universal de la historia de la pintura española cuyo nombre continúa "estrechamente vinculado a la identidad cultural del municipio".

La convocatoria está abierta a artistas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que podrán concurrir con obras de temática, estilo y técnica libres, realizadas sobre soporte rígido, lienzo o tabla. Las pinturas deberán tener unas dimensiones mínimas de 90 x 70 centímetros y no superar los dos metros lineales en ninguna de sus dimensiones.

El plazo para presentar las obras en formato digital permanecerá abierto hasta el 22 de noviembre. Los artistas podrán participar mediante el envío postal de la imagen de su obra y la documentación requerida o a través de la modalidad online, disponible en la página web municipal.

Una comisión de expertos realizará una primera selección atendiendo a la calidad artística de las propuestas y al cumplimiento de las bases. La resolución de esta fase se comunicará a los participantes antes del 5 de diciembre.

Los autores seleccionados deberán entregar sus obras originales antes del 16 de diciembre en el Centro de Interpretación Museo Francisco de Zurbarán, situado en la plaza de la Constitución de Fuente de Cantos.

4.000 EUROS PARA LA OBRA GANADORA

El XXXII Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán contempla cuatro galardones, todos ellos acompañados de un busto del pintor, que estarán dotados con 4.000 euros en el caso del primer premio; 3.000 euros, el segundo; y 2.000 euros el tercero y el premio del jurado popular.

Los tres primeros premios serán otorgados por el jurado de expertos, mientras que el cuarto corresponderá a la obra más votada por los visitantes de la exposición. Este reconocimiento popular es compatible con los premios concedidos por el jurado profesional, por lo que una misma obra podrá optar a ambos reconocimientos.

La votación popular, dirigida a personas mayores de 16 años provistas de DNI, permanecerá abierta desde la inauguración de la exposición hasta el 21 de enero.

Las obras seleccionadas se expondrán en la Sala de Exposiciones del Centro de Interpretación Museo Francisco de Zurbarán de Fuente de Cantos hasta el 21 de enero. Posteriormente, la muestra se trasladará a la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz, ampliando así la proyección del certamen y acercando las propuestas artísticas seleccionadas a nuevos públicos.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Fuente de Cantos y se incorporarán a su patrimonio cultural, contribuyendo a enriquecer el legado artístico municipal.

Con esta trigésima segunda edición, Fuente de Cantos mantiene vivo el vínculo con uno de sus hijos más universales y consolida el Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán como un espacio de encuentro entre artistas, profesionales del arte y público.

El certamen constituye, además, una oportunidad para reivindicar la localidad como cuna del maestro extremeño y como referente cultural comprometido con la creación contemporánea, la difusión del patrimonio y el impulso de las artes plásticas.