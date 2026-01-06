El XXXV Certamen Fotográfico 'Semana de la Cigüeña' de Malpartida de Cáceres concederá 2.200 euros en premios

Archivo - Cigüeña - ALCALÁ - Archivo

CÁCERES, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El XXXV Certamen Fotográfico Internacional 'Semana de la Cigüeña' de Malpartida de Cáceres concederá 2.200 euros en premios (1.200 euros para el ganador, 600 euros para el segundo clasificado, y 400 euros para el tercero).

En el certamen, cuyo plazo de presentación de trabajos permanece abierto hasta el 16 de marzo, pueden participar todas las personas, aficionadas o profesionales de la fotografía, con un máximo de dos instantáneas.

El concurso, bajo el tema 'La cigüeña blanca', se enmarca en la celebración de la semana que la localidad dedica desde el año 1990 a esta ave emblemática cada primavera, señala el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.