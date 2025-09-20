El yacimiento de Cáparra y el pueblo abandonado de Granadilla inauguran la temporada otoñal de los Trenes Turísticos

El primer tren de la temporada partirá de Cáceres a Plasencia el día 11 de octubre - RENFE

CÁCERES, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y Renfe inaugurarán el próximo 11 de octubre una nueva temporada de los trenes turísticos que circulan por la provincia, con un recorrido que permitirá conocer el yacimiento arqueológico de Cáparra y el pueblo abandonado de Granadilla.

En concreto, el primer tren partirá de la estación de Cáceres a las 9,00 horas, del día 11 de octubre, rumbo a Plasencia. Posteriormente, los viajeros visitarán el yacimiento de Cáparra, a través de una guía teatralizada, continuando la jornada con una visita a Granadilla, pueblo declarado Conjunto Histórico.

Este programa será completado con catas comentadas de algunos de los productos gastronómicos más destacados del territorio, según ha precisado en nota de prensa este sábado Renfe.

Los billetes para vivir esta experiencia ya están disponibles en las taquillas de las estaciones y otros canales habituales de venta. Además, próximamente, serán ofertadas nuevas rutas dedicadas a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Valle del Alagón, y la sierra de Montánchez y Tamuja.