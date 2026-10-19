Zahínos y Talayuela se sitúan entre los diez municipos con menor renta de España, según el INE

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MADRID/ MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Zahínos y la cacereña de Talayuela se sitúan entre los diez municipos de más de 2.000 habitantes con menor renta de España por persona en 2024.

En concreto, Zahínos se sitúa como la octava localidad del país con menor renta, con 9.845 euros de renta media por habitante en 2024, mientras que Talayuela se sitúa en noveno lugar, con 9.894 euros, en ambos casos muy por debajo de la media.

En ambos casos, esta cuantía se sitúa muy por debajo de la renta neta media por persona a nivel nacional que se situó en 15.948 euros en 2024, tras crecer un 6,1 por ciento con respecto al año anterior, según el 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares' del año 2024 publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a este ranking, Pozuelo de Alarcón (Madrid), que fue en 2024 el municipio con más de 2.000 habitantes con mayor renta media anual por persona, un total de 32.612 euros, mientras que el municipio de Iznalloz (Granada) presentó la cifra más baja, con 9.153 euros.

La renta neta media por persona a nivel nacional aumentó un 6,1% en 2024, hasta alcanzar los 15.948 euros. Entre los indicadores de renta, el mayor incremento se registró en la renta bruta por persona (+6,8%), que alcanzó los 19.716 euros.

De acuerdo con los datos de Estadística, tras Pozuelo de Alarcón, Matadepera (Barcelona) es el segundo municipio más rico, con una renta media neta anual por habitante de 28.607 euros, seguido de Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros, y de Torrelodones (Madrid) y Getxo (Vizcaya), con rentas medias anuales de 26.573 y 26.472 euros por habitante, respectivamente.

Los tres primeros municipios (Pozuelo, Matadepera y Boadilla) volvieron a liderar la clasificación tal y como ya hicieron en los tres años anteriores.

En el lado contrario, los municipios con más de 2.000 habitantes que presentaban en 2024 las menores cifras de renta media anual por habitante se ubican en Andalucía: Iznalloz, en Granada (9.153 euros); El Palmar de Troya, en Sevilla (9.321 euros) y Albuñol, en Granada (9.343 euros).

El 'top 5' de municipios con menores rentas lo completan Chozas de Canales, en Toledo, con 9.547 euros, y La Mojonera, en Almería, con 9.650 euros).

Por localización geográfica destacaron País Vasco, donde el 89,7% de sus municipios estaban entre el 25% con mayor renta de España (por encima de 17.157 euros), y Navarra -con el 71,3%-.

En el extremo contrario, destacan Murcia -el 91,1% de sus municipios se situaba entre el 25% con menor renta (menos de 13.407 euros)-, y Andalucía -con el 83,9%-.

Las capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones censales con renta neta anual media por habitante muy alta (por encima del último decil, de 21.652 euros) fueron San Sebastián (60,3%), Madrid (39,3%) y Bilbao (33,9%).

Por el contrario, Soria y Cuenca (ambas con un 0,0%) y Guadalajara (1,7%) presentaron los porcentajes más bajos de secciones censales con rentas muy altas.

Las capitales de provincia que tuvieron mayor porcentaje de secciones con renta neta anual media por habitante muy baja en 2024 (por debajo del primer decil, de 11.322 euros) fueron Melilla (31,8%), Ceuta (30,4%) y Alicante (29,3%).

GUIPÚZCOA, LA PROVINCIA CON MAYORES INGRESOS POR HABITANTE

Según Estadística, Guipúzcoa lideró la lista por provincias de ingresos anuales, con 20.790 euros de renta neta anual media por habitante en 2024. Por detrás se situaron Vizcaya (19.858) y Madrid (19.277).

Por el contrario, las provincias con menos ingresos anuales por habitante fueron Almería (con 12.244 euros), Huelva (12.765) y Jaén (12.835).