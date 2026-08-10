La zarzuela Doña Francisquita clausura la cuadragésima edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara - FTCA

La directora del certamen hace un balance "muy positivo" de una edición marcada por la elevada asistencia de público a las actividades

ALCÁNTARA (CÁCERES), 10 (EUROPA PRESS)

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara (Cáceres) ha bajado el telón de su cuadragésima edición con la representación de 'Doña Francisquita', a cargo de la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica, que ha devuelto la zarzuela al escenario principal del Conventual de San Benito, recuperando uno de los géneros que formó parte de la identidad del certamen en sus primeras ediciones y poniendo el broche final a una celebración muy especial.

El regreso de este género al festival ha sido un homenaje a los cuarenta años de historia de "una cita cultural que ha sabido evolucionar sin perder de vista sus raíces", como ha destacado la directora del certamen, Rocío Montero.

Basada libremente en 'La discreta enamorada', de Lope de Vega, 'Doña Francisquita' ha conquistado al público de Alcántara con una historia de amor, enredos y humor acompañada por una de las partituras más reconocidas del repertorio lírico español, siendo otra noche mágica en el Conventual de San Benito que reunió en escena más de una treintena de artistas y a una orquesta en directo con otros tantos músicos, informa la organización del certamen en nota de prensa.

La directora del Festival de Teatro Clásico de Alcántara y de Atakama Creación Cultural, Rocío Montero, ha realizado un balance "muy positivo" de la última edición del certamen, que ha concluido después de una programación especialmente amplia con motivo de su 40 aniversario.

"Ha sido una edición marcada por el éxito de crítica y público", ha señalado Montero, que ha destacado el lleno prácticamente absoluto registrado en tres de las cuatro representaciones del Conventual de San Benito y la elevada respuesta a las actividades paralelas en un certamen que se ha prolongado durante nueve días, lo que ha permitido distribuir mejor la programación en lo que ha sido un auténtico "maratón cultural".

El 40 aniversario se ha celebrado con una programación concebida para recordar cuatro décadas de historia y reconocer el papel fundamental que ha desempeñado Alcántara en la consolidación del certamen. "Queríamos hacer algo especial", ha explicado Montero, que ha considerado un acierto haber construido un hilo conductor alrededor de la comedia, la fiesta y la propia celebración.

Uno de los momentos especialmente significativos ha sido el homenaje al pueblo de Alcántara, protagonista imprescindible de la trayectoria del Festival, junto a los reconocimientos a personas estrechamente vinculadas a su historia. "Hemos sentido desde el principio que la gente tenía muchas ganas de teatro", ha subrayado la directora.

Para Montero, la experiencia acumulada por Atakama Creatividad Cultural después de seis años al frente de la gestión del festival alcantarino permite conocer su identidad y mantener una relación especialmente cercana con el público. Esa experiencia, según ha indicado, facilita encontrar el equilibrio entre la tradición y los recuerdos que los vecinos tienen profundamente arraigados y una programación capaz de atraer también a espectadores llegados de otros lugares.

"Me encanta que nos paren y nos digan tanto lo bueno como lo malo, porque eso significa que hemos creado confianza; y si creas confianza, creas cariño", ha enfatizado Montero, al tiempo que ha destacado que espectadores de fuera de Extremadura han mostrado su su sorpresa "ante la dimensión y la calidad de un certamen celebrado en una localidad como Alcántara".

Por último, ha destacado el trabajo colectivo de todos los profesionales que componen Atakama Creatividad Cultural porque "sin ellos sería imposible un festival como el que hemos podido disfrutar este año y que ha sido todo un éxito", ha manifestado.

Con la zarzuela concluye una edición marcada por su 40 aniversario y la conmemoración de cuatro décadas de historia que han hecho de este festival uno de los grandes referentes culturales del verano en Extremadura y España.

'FESTIVAL OFF'

En la última jornada del festival también se celebraron actividades paralelas como el Mercado Artesanal y Gastronómico, que volvió a llenar de ambiente la Plaza de España, acompañado por la animación de calle que recorrió el recinto durante toda la tarde.

El pasacalle 'El Bosque Encantado' sorprendió a vecinos y visitantes antes de la tradicional 'Investidura del Maestre', una de las actividades más emblemáticas de la programación paralela, que volvió a conectar el Festival con la historia y el patrimonio de Alcántara con el nombramiento de caballeros de la Orden de Alcántara a los jóvenes de la localidad.

Cabe recordar que la cuadragésima edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara ha estado organizada por el Ayuntamiento de Alcántara bajo la dirección de Atakama Creatividad Cultural y con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, además de la colaboración de entidades privadas.